In un incidente, tra la sua moto ed un furgone, a Bondeno di Gonzaga, in provincia di Mantova, un imprenditore di 66 anni ha perso la vita.

Un imprenditore di 66 anni è morto in un tragico incidente stradale. È accaduto nel pomeriggio di ieri a Bondeno di Gonzaga, in provincia di Mantova. La vittima era alla guida della sua moto che improvvisamente è entrata in collisione con un furgone condotto da un uomo di 40 anni.

Scattato l’allarme è intervenuta l’equipe medica del 118 che ha potuto solo appurare la morte del centauro, sopraggiunta per le gravi lesioni riportate nello scontro. Ferito non in maniera grave l’uomo alla guida del furgone.

Gonzaga, terribile incidente lungo la strada Pavesa 7: perde la vita imprenditore di 66 anni

Un drammatico incidente stradale è costato la vita a Pietro Menghini, 66enne titolare dell’azienda MecLube specializzata nella produzione di sistemi per la lubrificazione. Il sinistro intorno alle 18 di ieri, mercoledì 11 maggio, lungo la strada Pavesa 7 nel territorio di Bondeno, frazione del comune di Gonzaga (Mantova).

L’imprenditore stava percorrendo la strada in sella alla sua moto quando, riporta la redazione locale di Prima Mantova, per cause ancora al vaglio delle forze dell’ordine, si è scontrato con un furgone, condotto da un 40enne, che procedeva in senso opposto di marcia ed era impegnato in una manovra di svolta a sinistra.

Dopo l’impatto, sul posto è intervenuto lo staff medico del 118 a bordo di due ambulanze e dell’elisoccorso. I sanitari hanno provato disperatamente a rianimare Menghini, ma ogni sforzo si è rivelato inutile e, alla fine, si sono dovuti arrendere dichiarandone il decesso. Ferito il conducente del furgone.

Sulla dinamica e le cause del sinistro stanno svolgendo le indagini i carabinieri di Gonzaga che, giunti sul posto, hanno provveduto ai rilievi di legge.

Dolore e sconforto, una volta diffusasi la tragica notizia, per la comunità di Moglia dove Menghini, che lascia la moglie e tre figli, risiedeva.