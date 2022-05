E’ un personaggio oramai amato da tutti gli italiani. Il conduttore del programma “La vita in diretta”, si è lasciato andare alle dolcezze del momento.

Giornalista professionista, conduttore storico della RAI che ha condotto, tra le altre, il TG1 delle 20:00, Alberto Matano spopola anche sui social. Qualche settimana fa ha commosso i suoi followers con delle foto dolcissime.

(@albertomatano – Instagram)

Simpatico, sempre sorridente, il quarantottenne di origine calabrese avrebbe quindi destato le attenzioni di colleghi e amici. Si tratta di una foto che lo ritrae insieme ad altri componenti della sua famiglia, davanti una torta con le candeline accese.

“Sei il mio cuore”: così Matano commenta il rapporto con il padre

Un post che ha ottenuto 29 mila like dal popolo di Instagram e dai suoi followers. Alberto Matano si lascia andare alla tenerezza e pubblica una foto tenera con il padre che, sorridendo, gli da un dolce bacio sulla guancia.

“Sei il mio cuore. Auguri papà”. Il messaggio è inconfondibile: il conduttore infatti si sarebbe recato il 3 Marzo a casa dei genitori per festeggiare un compleanno speciale: gli 80 anni del padre. Un avvenimento importante per un rapporto padre figlio così intenso.

I fan si sarebbero scatenati in commenti di auguri e felicitazioni per le foto di famiglia. Infatti, nella foto postata da Matano compaiono tutti i componenti. Molti i VIP che si sono commossi nel vedere tanta gioia: Mara Venier ha commentato “Auguri!” e Sandra Milo “Sinceri auguri ad una delle figure centrali della tua vita. Ogni bene e felicità al tuo papà!“.

Sono momenti da valorizzare, traguardi di vita a cui bisogna dare risalto e importanza. Matano non si tiene dalla gioia di pubblicare i dettagli di una famiglia felice: in posa davanti una torta con le candeline accese, la signora Marisa, madre del conduttore, i fratelli Luisa e Vincenzo. Una famiglia unita per una festa speciale che ha ricevuto l’attenzione di colleghi di Matano e di vip che conoscono Alberto da vicino.