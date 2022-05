Stefano De Martino, grandi novità insieme a lei: beccati di nuovo insieme

A breve vedremo i due conduttori Stefano De Martino e Andrea Delogu, di nuovo insieme pronti per una nuova avventura. Scopriamo tutto quello che c’è da sapere a riguardo

Stefano De Martino e Andrea Delogu sono due personaggi molto amati nel mondo dello spettacolo. Soprattutto negli ultimi tempi i due stanno riscuotendo grande successo di pubblico e sono sempre più amati dagli italiani.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>>> “Non inventate caz*ate per il vostro tornaconto”. Bianca Guaccero non le manda a dire. Il duro sfogo a “Le Iene” – VIDEO

Stefano De Martino sembra aver ormai del tutto abbandonato la carriera da ballerino e si sta dedicando totalmente a quella televisiva. Al momento possiamo vederlo tra i giudici del programma di Maria De Filippi, Amici, proprio la trasmissione che, ormai 10 anni fa, lo ha lanciato. De Martino ha riscosso grande successo come conduttore, con il programma Made in Sud prima e di recente con Stasera Tutto è Possibile.

Andrea Delogu invece è reduce dal successo della sua trasmissione, Tonica e da quello del suo ultimo libro Contrappasso.

I due conduttori oltre ad essere grandi amici anche nella vita privata, hanno già lavorato insieme a Rai Radio 2. Adesso i due sono pronti per una nuova avventura: sembra infatti che saranno proprio loro i protagonisti dell’estate di Rai2.

Stefano De Martino e Andrea Delogu di nuovo insieme. La decisione della Rai

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Andrea Delogu (@andrealarossa)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>>> #ANTOFIORE, Antonella Fiordelisi svela la chiave del suo cuore: in bikini è un uragano, “Chi guarda il mare mente!” – FOTO

La Rai ha deciso di puntare tutto sulla coppia Andrea Delogu-Stefano De Martino per la programmazione estiva di Rai 2. Sarebbe infatti pronto un nuovo programma che vedrà alla conduzione proprio il tanto amato duo. A lanciare l’anteprima della notizia è stata Dagospia: “In estate su Rai 2 arriva il ‘Festivalbar. La società di Salzano produrrà uno show musicale in onda in prime time. Alla conduzione il duo ‘prezzemolino’“.

Dagospia non ha aggiunto ulteriori dettagli sulla trasmissione. Al momento si sa solo che si tratterà di uno show musicale. Nessuna informazione ancora, sulla data di messa in onda.