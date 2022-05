Sono 25 le canzoni che rappresentano i paesi in gara nella finale di questa edizione dell’Eurovision, in scena a Torino.

La kermesse canora europea si è aperta il 10 maggio e si è conclusa nella serata di sabato 14 maggio, quando è stato decretato il vincitore di questa edizione.

Sono 25 i paesi che hanno avuto accesso alla finale e l’Italia è uno di questi, a rappresentarla Blanco e Mahmood con ”Brividi”, brano che si è classificato primo al Festival di Sanremo 2022.

Ma chi porterà nel proprio paese il microfono di cristallo? Intanto Mahmood e Blanco si sono aggiudicati il Best Lyrics Award, cioè il premio per il miglior brano in gara.

Mika, Alessandro Cattelan e Laura Pausini hanno traghettato egregiamente questa edizione dell’Eurovision Song Contest portata in Italia dai Maneskin che l’anno scorso hanno trionfato con il loro ”Zitti e buoni”.

La band romana, questa sera, si è esibita come super ospite presentando la nuova hit ”Supermodel”.

Eurovision Song Contest: il nome del vincitore

I rappresentanti dei Big Five (Italia, Spagna, Germania, Regno Unito e Francia), avevano ottenuto l’accesso immediato alla finalissima di questa sera e si sono esibiti per la prima volta sul palco del PalaOlimpico.

Al termine delle 25 performance musicali si è giunti al momento delle votazioni che si sono svolte come di consueto per l’Eurovision. Ogni nazione ha assegnato due sessioni di punteggi da 1 a 8, 10 e 12 punti, la prima è stata affidata agli spettatori attraverso il televoto e il sito dell’Eurovision (50%), la seconda alle Giurie Nazionali di ciascun Paese, formate ognuna da 5 membri (50%).

Dopodiché, hanno potuto esprimere la propria preferenza per un avversario in gara tutte le nazioni partecipanti e in collegamento con ogni delegazione hanno svelato a chi hanno offerto il proprio voto.

Ma chi si è classificato al primo posto di questa edizione dell’Eurovision Song Contest?