Elodie ed Emma Marrone, un’amicizia finita nel burrone: le due si sono conosciute anni fa ad Amici di Maria De Filippi ma le cose ad oggi sono del tutto diverse

Emma Marrone ed Elodie sono, senza ombra di dubbio, le due donne con più talento che abbia mai sfornato Amici di Maria De Filippi. Emma è stata la prima a diventare famosa, dopo la sua vittoria nel corso della nona edizione del programma. Elodie, invece, è arrivata qualche anno più tardi… quando Emma lavorava come braccio destro di Maria.

Nella edizione in cui partecipò Elodie, fu proprio Emma la portavoce della squadra bianca. Tra i due si venne a creare proprio da lì un bellissimo legame, forse per questo Emma accompagnava spesso Elodie nei suoi duetti. Dopo il talent sembravano grandi amiche: poi, qualcosa, è cambiato da un momento all’altro.

Emma Marrone ed Elodie: tutta la verità sul loro rapporto

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>>> Maneskin ed Eurovision, per loro si mette male: arriva l’appello sconcertante

In una intervista rilasciata a Vanity Fair, Elodie ha raccontato quello che è accaduto tra di loro. “Possono finire importanti e grandi storie d’amore, ma possono anche giungere al termine solide amicizie“ ha raccontato la giovane artista, rompendo il silenzio una volta e per tutte sulla loro situazione.

“Era la mia coperta di Linus. Non sono abituata ad appoggiarmi a lungo e mi terrorizzava l’idea di dipendere da lei, confondendo stima ed emulazione. Ovviamente il distacco non è stato assolutamente facile, ma inevitabile. Dovevo volare senza paracadute”.

Nonostante le cose siano andate così come ha raccontato, Elodie non smetterà mai di essere grata ad Emma di tutto il sostegno che le ha dato e continuerà sempre e per sempre a considerarla una grande artista, continuerà a stimarla e a volerle bene.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>>> YesLove, se non puoi dirlo agli altri, dillo a noi! L’amore si è spento, non lo lascia perché teme lui possa fare gesti inconsulti

Elodie sta vivendo un momento molto importante della sua carriera: infatti oramai è diventata un’artista affermata e singolare, dunque forse aveva davvero bisogno di questo distacco da Emma.