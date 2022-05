Roma-Venezia: le pagelle e il tabellino della partita

In scena la penultima giornata di campionato, giallorossi e lagunari si affrontano per gli ultimi verdetti di questo campionato. Pagelle e tabellino.

Allo Stadio Olimpico la gara si accende subito: al 1′, infatti, il Venezia realizza il gol del vantaggio sugli sviluppi di un cross in mezzo di Aramu ricevuto da Okereke che batte Rui Patricio.

Il proseguo della gara si alterna con diverse occasione per la Roma, soprattutto da parte del suo capitano Pellegrini che scheggia la traversa, tira di poco fuori e si vede parare il pallone da Maenpaa con 11 tiri in totale in una sola gara, realizzando un record personale.

Al 32′ il Venezia rimane in dieci uomini dopo una revisione al Var che riceve il cartellino rosso diretto per un calcio volontario ai danni di Pellegrini.

Al 75′ i giallorossi pareggiano i conti con Shomurodov che non sbaglia un rimpallo su un’uscita bassa di Maenpaa in risposta a Pellegrini: è 1-1.

Roma-Venezia: le pagelle e il tabellino

ROMA – VENEZIA 0 – 1

MARCATORI: 1′ Okereke (Venezia), 75′ Shomurodov (Roma)

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio; Kumbulla (46′ El Shaarawy), Smalling, Ibanez; Maitland Niles, Cristante, Veretout (60′ Shomurodov), Spinazzola (46′ Zalewski); Carles Perez, Pellegrini; Abraham. A disposizione: Fuzato, Vina, Keramitsis, Karsdorp, Oliveira, Zalewski, Volpato, Darboe, Diawara, Bove, El Shaarawy, Shomurodov. Allenatore: Mourinho

Venezia (3-4-2-1): Maenpaa, Ampadu, Caldara, Ceccaroni; Mateju (66′ Svoboda), Crnigoj, Vacca (28′ Fiordilino), Haps; Kiyine, Aramu; Okereke. A disposizione: Bertinato, Svoboda, Ullmann, Ebuehi, Cuisance, Tessmann, Busio, Fiordilino, Dor Peretz, Nani, Johnsen, Nsame. Allenatore: Soncin

ARBITRO: Simone Sozza

AMMONITI: Kiyine (Venezia), Vacca (Venezia), Spinazzola (Roma), Okereke (Venezia), Pellegrini (Roma), Ampadu (Venezia)

ESPULSI: Kiyine (Venezia)

La prossima sarà la giornata conclusiva di questo campionato, la Roma affronterà il Torino nell’anticipo accordato con la LEGA in vista della finale di Conference League, venerdì alle 20:45; il Cagliari, invece, ospiterà il Cagliari il quale si gioca la Serie A.