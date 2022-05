“Lo ha fatto di nuovo” Maria De Filippi lo fa sempre nello studio tv. Pubblico sconvolto

La conduttrice non ce la fa a trattenersi, lo fa anche quando è in diretta ma lontano dagli occhi indiscreti delle telecamere.

Milanese doc classe 1961, Maria De Filippi è ormai una colonna portante della nostra tv nazionale e la sua partecipazione alla guida in simultanea di alcuni dei programmi tv Mediaset più importanti dimostrano quanto il pubblico la ami.

Ha iniziato in televisione nel 1992, quando ha esordito per Canale 5 conducendo il talk show pomeridiano “Amici” che ancora oggi è di “sua proprietà” e per cui non accenna a gettare la maternità ad altri colleghi dello spettacolo.

È anche volto e voce però di “C’è posta per te” e “Uomini e Donne” che anno dopo anno hanno sempre indici di gradimento altissimi. Anche la bravissima conduttrice però maschera molto bene, dietro professionalità e dedizione, un piccolo vizio che in pochi hanno avito modo di notare ma che recentemente lei stessa ha svelato e spiegato durante il suo intervento nel varietà di Michelle Hunziker. Ma di cosa si tratta?

Maria De Filippi passione….caramelle. Ve ne siete mai accorti?

Alzi la mano chi di voi ha mai “beccato” Maria con in bocca una caramella. Molto pochi! Il motivo è spiegato nel fatto che lei dopo tanti anni di lavoro in tv è riuscita ad affinare la tecnica e capire come non farsi beccare in flagrante proprio mentre tiene in bocca i suoi adorati bon bon.

Maria ha spiegato alla Hunziker che lo fa per stimolare la salivazione che a volte tende a mancare. Ormai è una prassi irrinunciabile per lei e non ne potrebbe più fare a meno.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Giulia Stabile si divide da Sangiovanni: il VIDEO pubblicato sui social getta i fan nello sconforto

Ma come ci riesce? Le chiede la collega invitandola a dare una dimostrazione pratica del gesto (che lei stessa poco prima aveva fallito miseramente). Il segreto per parlare, avendo una caramella in bocca, è semplice: basta posizionare la caramella nell’arcata superiore, nello specifico nella mandibola.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Rosa Perrotta, problemi dopo la gravidanza: “purtroppo ne ero consapevole”

In questo modo non solo non si vede la caramella ma questo aiuta anche la salivazione che manca sempre durante i lunghi programmi che la vedono spesso parlare moltissimo. Ve ne siete mai accorti? Siamo sicuri che da oggi ci farete sicuramente più attenzione, anche se lei è bravissima ormai a camuffare.

INTERVISTA AI GAZOSA, IL VIDEO DI YESLIFE