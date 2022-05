Martina Colombari: lo scatto nel suo ambiente naturale manda i fan in tilt. Stacco di gambe da far girare la testa: “Eri favolosa prima, adesso…” – FOTO

Martina Colombari. L’ex Miss Italia 1991 è alle prese con un’avventura lavorativa inedita per lei. Non si aspettava tanta soddisfazione. Su Instagram svela l’entusiasmo ritrovato

Ancora solo due giorni sono rimasti per avere l’occasione di vedere al teatro Manzoni di Milano la pièce “Montagne russe”, opera di Éric Assous, per la regia di Marco Rampoldi. Sarà in scena fino al 15 maggio. Gli spettatori troveranno un mattatore dello spettacolo nostrano come Corrado Tedeschi affiancato dalla splendida Martina Colombari.

Il palcoscenico è un ambiente del tutto nuovo per l’attrice, emersa ben 30 anni fa come Miss Italia 1991. Pur annoverando nel suo curriculum numerose presenze prestigiose in lungometraggi e fiction televisive di successo, non si era mai cimentata in una simile prova. Ha scoperto il teatro all’età di 47 anni e il personaggio affidatole non è certo facile, racchiude in sè molteplici personaggi.

Martina Colombari, la dura prova a teatro. Il suo spirito è completamente rinnovato

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Martina Colombari (@martycolombari)

In “Montagne Russe” Corrado Tedeschi veste i panni del maturo e affascinante Pierre. Approfittando dell’assenza momentanea della sua famiglia, sceglie di trascorrere una serata di libertà insieme a Juliette (Martina Colombari), sensuale donna molto più giovane di lui.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Giulia Stabile si divide da Sangiovanni: il VIDEO pubblicato sui social getta i fan nello sconforto

Una volta giunti a casa sua, l’incontro si arricchirà di imprevisti colpi di scena. Juliette, infatti, cambia identità e carattere ogni qual volta lui sta per ottenere ciò che vorrebbe, dandogli la sensazione di essere su una sorta montagne russe emotive. Il colpo di scena finale lascia tutti spiazzati.

Per Martina Colombari è stata una vera e propria sfida che ha accolto con coraggio e professionalità; Juliette è cinque donne in una, ruolo complicatissimo da portare sul palco.

Questa sua prima esperienza teatrale le ha davvero portato tanta soddisfazione e nuovo vigore, soprattutto alla luce del fatto di poter sentire il calore del pubblico dal vivo dopo lo stop forzato degli spettacoli in seguito allo scoppio della pandemia.

Martina Colombari ha pubblicato un carosello d’immagini sul suo profilo Instagram, seduta proprio tra le poltrone rosse del teatro Manzoni: “Istante dopo istante, mi scopro rinnovata. E’ questo il risvolto più interessante dell’esistenza” – scrive.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Il Volo, Ignazio Boschetto ha una fidanzata bellissima: “Uguale a Ilary Blasi…”- FOTO

Per l’occasione indossa una mise total fucsia con un top che lascia scoperti gli addominali scolpiti e una gonna con spacco vertiginoso che fa risaltare le sue gambe toniche. “Eri favolosa prima, lo sei anche adesso. Complimenti sei sempre così radiosa”- commenta un fan completamente ammirato dalla sue bellezza senza tempo.