Filippo Bisciglia e Flora Canto, perché è finita? I motivi della loro rottura

Filippo Bisciglia e Flora Canto hanno intrapreso, oramai da anni, due strade separate: ma voi sapete perché è finita tra di loro? Scopriamolo insieme

Filippo Bisciglia e Flora Canto non sono più una coppia da tanto tempo. Entrambi hanno intrapreso due strade separate e lei, proprio tra circa un paio di mesi, convolerà a nozze con Enrico Brignano dopo otto anni di amore che hanno condiviso. Sono una coppia stabile e felice, e da quando sono diventati genitori sono una famiglia a tutti gli effetti. Il capitolo Bisciglia, Flora, se lo è lasciato del tutto alle spalle.

Filippo Bisciglia si è legato a Flora Canto durante i suoi primi esordi televisivi. Flora si fidanzò con Filippo prima che lui facesse il suo ingresso nella casa del Grande Fratello nella edizione del 2006. In quella occasione, Filippo Bisciglia fece una cosa davvero molto brutta che mise fine alla loro storia d’amore per sempre.

Flora Canto e Filippo Bisciglia: i motivi della rottura dopo anni

In quell’occasione, Filippo Bisciglia infatti tradì Flora Canto in diretta dando inizio ad un flirt con Simona Salvemini. All’epoca fece molto discutere il suo comportamento e furono in tanti a prendere le difese della povera Flora che era stata tradita dal suo grande amore. Flirt che poi, all’uscita dalla casa del Grande Fratello, diventò una vera e propria storia d’amore. Dopo la fine della loro storia d’amore, Flora decise di accettare di diventare una tronista di Uomini e Donne.

Il famoso programma di Maria De Filippi. Dopo anni, Flora ha raccontato di aver accettato di partecipare a quella esperienza soltanto per dimenticare la brutta delusione che aveva ricevuto da Bisciglia. Durante quella occasione lei scelse Francesco Pozzaessere, ma anche la loro storia non fu destinata a durare molto tempo e naufragò nel giro di pochi mesi.

Ad oggi le cose sono completamente diverse. Entrambi sono felici con i loro rispettivi partner e forse è proprio così che doveva andare: in realtà, non erano davvero fatti l’uno per l’altro.