Luca Onestini e Ivana Mrazova in che rapporti sono? Lei rivela tutto

Luca Onestini e Ivana Mrazova in che rapporti sono? A distanza di un po’ di anni dalla fine della loro relazione, lei ha deciso di rompere il silenzio

Ivana Mrazova e Luca Onestini sono stati una delle coppie più amate mai uscite da un reality. I due infatti si sono conosciuti nel 2017 quando hanno deciso di partecipare alla seconda edizione del Grande Fratello Vip. Entrambi avevano entrambi una situazione sentimentale molto particolare, e hanno deciso di cominciare a frequentarsi solo dopo la fine del programma che li ha visti protagonisti.

La loro storia, proprio per il modo genuino in cui era nata, aveva fatto sognare milioni di persone. Si prendevano cura l’uno dell’altro e si tiravano fuori sempre il meglio, per questo quando dopo qualche anno hanno deciso di intraprendere due strade separate, hanno spezzato i cuori di tutti coloro che nel corso del tempo li avevano supportati.

Luca Onestini e Ivana Mrazova: in che rapporti sono oggi

Ivana e Luca non stanno più insieme da un po’ di tempo oramai, e lui ha completamente voltato pagina quando ha partecipato al Grande Fratello spagnolo e ha conosciuto una nuova persona.

Purtroppo la loro storia è giunta a capolinea poche settimane dopo la fine del reality. Insomma, non hanno più riprovato e ritrovato un amore grande come quello che hanno vissuto loro e forse di questo ne sono abbastanza consapevoli perché nonostante tutto quello che è accaduto tra di loro, hanno deciso di tornare a risentirsi.

Ivana lo ha rivelato su Instagram, dopo che le è stata rivolta l’ennesima domanda su Luca. “Tanti mi state chiedendo di Luca. Comunque sì, siamo in buoni rapporti” ha risposto alla domanda di un utente su Instagram.

I loro fans ne saranno sicuramente felici: è bello sapere che nonostante l’amore tra di loro sia finito, non convivono con alcun tipo di rancore.