Unieuro, clienti euforici: “Che regalo, è fantastico”. La possibilità lascia tutti senza parole

Da Unieuro le novità non finiscono mai. Una sta facendo gola a moltissimi clienti soprattutto perché c’è un regalo inaspettato.

Il negozio di elettronica è uno dei più quotati in Italia. La sua storia risale al 1937 quando Vittorio Silvestrini (patron fondatore) aprì un piccolo negozio di vendita al dettaglio di apparecchiature elettroniche per la casa. Successivamente nel 1958 i negozi diventarono 2 per poi diventare, negli anni, molti di più.

La storia di Unieuro è ricca ed articolata, possiamo tranquillamente dire che fa parte dell’evoluzione tecnologica, economica e sociale dell’Italia. Sempre al passo con i tempi, l’azienda ha saputo cogliere ogni occasione come una vera opportunità, raggiungendo vette sempre più alte nel settore nazionale ed internazionale. I punti vendita di Unieuro sono a centinaia, sia per quanto riguarda la vendita diretta che autorizzata, i dipendenti all’incirca 5500.

Unieuro regala a tutti buoni regalo, ecco come averli

Fino al 19 maggio non perderti #PassioneCasa! Scegli tra tanti elettrodomestici in promozione per la tua casa. Acquista i prodotti selezionati per ricevere in regalo dei buoni da 50 euro, 100 euro, 150 euro, per comprare ciò che vuoi dal 20 maggio al 19 giugno. E’ questo il messaggio che leggiamo sui social di Unieuro.

Ottenere i buoni regalo è semplicissimo, basta acquistare determinati elettrodomestici e ricevere il tanto atteso regalo economico. Sul web i commenti non si tengono, “Quanti soldi, è fantastico” scrive un cliente affezionato di Unieuro, “Finalmente, questa si che è una bella cosa” risponde qualcun altro.

Ricordiamo che è possibile ottenere i buoni regalo fino al 19 maggio, dopodiché sarà possibile spendere 50 euro, 100 euro o 150 euro, nel modo che più vi piace, fino al 19 giugno.

Inutile dire che l’opportunità è davvero ghiotta. Sono già in milioni ad aver usufruito della fantastica iniziativa, inoltre è bene approfittare della possibilità per poter acquistare l’oggetto tanto desiderato e goderne a pieno. Da Unieuro c’è l’imbarazzo della scelta, è possibile acquistare tantissimi articoli a prezzi davvero vantaggiosi, cos’aspetti? Corri da Unieuro.