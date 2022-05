Gianni Morandi, le sue condizioni preoccupano il collega: credeva che non ce l’avrebbe fatta

Gianni Morandi, le sue condizioni hanno preoccupato il noto collega Lorenzo Jovanotti: temeva che non ce l’avrebbe fatta

La recente partecipazione al Festival di Sanremo ha contribuito a riaccendere i riflettori sul già amatissimo Gianni Morandi. Il cantante, 78 anni il prossimo 11 dicembre, ha preso parte alla kermesse canora con il brano “Apri tutte le porte“, scritto per lui da Lorenzo Jovanotti.

Un successo a dir poco inaspettato per Morandi, che non solo si è guadagnato il terzo gradino del podio sanremese, ma si è anche aggiudicato la serata delle cover. Il suo singolo, a distanza di settimane, continua ad essere uno dei più ascoltati della playlist “Sanremo 2022” su Spotify.

Proprio al fianco di Lorenzo Jovanotti, l’artista avrebbe deciso di dar vita ad un progetto a dir poco inatteso. Attraverso un video apparso sui social, tra l’altro, il rapper avrebbe informato i fan di una questione piuttosto singolare riguardante Gianni Morandi. Jovanotti, preoccupato per l’amico, temeva che non ce l’avrebbe fatta.

Gianni Morandi, le sue condizioni preoccupano Lorenzo Jovanotti: credeva che non ce l’avrebbe fatta

Il formidabile duo composto da Lorenzo Jovanotti e Gianni Morandi è pronto a fare il bis. Dopo la recente esperienza al Festival di Sanremo, che ha visto il cantautore bolognese aggiudicarsi la terza posizione in classifica, i due amici e colleghi starebbero lavorando ad un’ulteriore collaborazione in vista dell’estate imminente.

Proprio il rapper, attraverso l’account di Instagram, ha voluto darne notizia ai fan. Jovanotti, nello specifico, ha parlato di un “pezzo nuovo” che lui e Morandi conterebbero di finire in tempo “per farlo uscire d’estate“.

Nel videoclip che accompagna l’annuncio, a colpire i followers è stata proprio la complicità travolgente che sembra unire l’artista bolognese al nativo di Roma. Lorenzo, in modo particolare, non ha mancato di farsi beffe dell’amico: “Gianni, ma ce la fai?“. Come raccontato dal rapper, infatti, i due si sono concessi un sostanzioso pranzo prima di recarsi presso lo studio di registrazione.

La replica divertita di Morandi non ha tardato ad arrivare: “Siii… io? È ora di cantare!“. A quanto sembra, i due colleghi sarebbero più che carichi ed avrebbero tutta l’intenzione di ultimare il nuovo singolo nel giro di poche settimane. L’attesa dei followers, ormai, è giunta agli sgoccioli.