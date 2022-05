Mozzafiato Shaila Gatta è protagonista di una coppia di scatti dalla bellezza sublime. Il caldo è alle porte ed è il momento di scoprirsi.

“Il caldo è ufficialmente arrivato“, spiega con visibile emozione la showgirl. Ed è pertanto giunta finalmente l’occasione di indossare uno dei suoi cavalli di battaglia alla moda per quest’estate 2022. La ballerina Shaila Gatta lascia senza fiato i suoi oltre 866mila follower con un colpo solo. “E che colpo…“, aggiungerà qualcuno.

La bellissima esperienza quadriennale presso il bancone del tg satirico di Canale 5 ha esponenzialmente incrementato la popolarità della giovane conduttrice di origini partenopee sul piccolo schermo. Se già durante il suo esordio ad “Amici – di Maria De Filippi“, nel 2014, la dinamica venticinquenne aveva dimostrato le sue abilità e il suo talento, dopo essersi cimentata ad hoc nel ruolo di velina per “Striscia La Notizia” nonché di conduttrice per altrettante edizioni di “Paperissima Sprint“, ha poi iniziato a condividere anche le sue doti di coreografa per ulteriori trasmissioni. Fra queste si può di certo ricordare anche l’ultimissima stagione di “Zelig“.

“Così non le ho mai viste” Shaila Gatta lo spacco va oltre: in FOTO è sublime

