Superenalotto, vinto un milione di euro: chi è il fortunato

E’ avvenuta un’importante vincita al Superenalotto, si tratta di circa un milione di euro: ecco chi è il fortunato

C’è chi ha vinto un bel bottino grazie al Superenalotto, uno dei giochi d’azzardo più amati dagli italiani che quotidianamente seguono i numeri sperando di ottenere il premio tanto ambito.

Con la combinazione di 5 o più numeri, se sono vincenti, il giocatore potrebbe portarsi a casa un’ingente somma di denaro e tale episodio potrebbe ripetersi per ben tre volte alla settimana. Il 14 maggio c’è chi ha tentato la sorte ed è stato proprio il suo giorno fortunato.

Superenalotto, vincita in Italia: a quanto ammonta la somma di denaro

Il 14 maggio un giocatore ha indovinato la combinazione vincente 5+1. L’episodio si è verificato a La Spezia, in Liguria, ma l’identità della persona non è stata ancora resa nota. Secondo quanto riporta il sito il Consumatore.it. il fortunato ha compilato la sua schedina nella tabaccheria Vaccani, in Corso nazionale 594, in zona Migliarina.

La cifra si aggira intorno ad un milione di euro, nello specifico a 828.136 euro. La combinazione vincente è la seguente: 13, 19, 39, 42, 73, 83. Numero Jolly: 60. Numero Superstar: 11.

Non sarebbe la prima volta che in Liguria si verifica una vincita di questo tipo. Infatti anche nel 2020 un giocatore vinse 67 milioni di euro a Romito Magra nella tabaccheria Quadrifoglio. Non abbiamo notizie sull’identità del fortunato, l’unica cosa che sappiamo è che centrò il 6 al Superenalotto con una schedina da soli due euro.

La dea bendata continua a fare il giro d’Italia, da Nord a Sud senza mai fermarsi. In alcuni casi i fortunati sono coloro che giocano abitudinariamente, ma altre volte c’è chi vince anche con una sola giocata e inaspettata.

Superenalotto e Gratta e Vinci sono i due giochi d’azzardo più seguiti e amata dagli italiani che non perdono occasione di tentare la fortuna, ma bisogna fare attenzione a quando un semplice gioco diventa dipendenza.