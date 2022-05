“Starei sempre a zoomare”, Diletta Leotta con il davanzale di fuori è da standing ovation: delirio sotto la curva – FOTO

Diletta Leotta fa impazzire i tifosi con l’ultima foto apparsa sui social: un davanzale così esplosivo è da standing ovation!

La stagione calcistica si sta avviando alla conclusione, e lo stesso accadrà per i tanto attesi commenti a bordo campo di Diletta Leotta. La conduttrice, ormai da anni, è il volto su cui l’emittente Dazn ha deciso di puntare tutto.

La sua professionalità e bravura le hanno permesso di distinguersi anche nell’ambito di Radio 105, dove la siciliana cura la rubrica “105 Take Away” dal lontano 2017. È sui social, tuttavia, che la Leotta offre il meglio di sé al suo pubblico con scatti che definire iconici è assolutamente riduttivo.

Proprio ieri sera, Diletta si trovava a bordo campo dello stadio di San Siro per commentare il match Milan-Atalanta. Con un outfit seducente oltre ogni misura, la giornalista sportiva non poteva certamente passare inosservata. Alcuni ammiratori, rapiti dalle forme incontenibili della Leotta, non hanno trattenuto commenti sfrenati.

Diletta Leotta con il davanzale di fuori è da standing ovation: delirio sotto la curva – FOTO

Per vedere la FOTO sensualissima di Diletta Leotta, vai su Successivo