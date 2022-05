Supermercati, ricercati 302 nuovi addetti anche senza esperienza. Dove si trova la città fortunata

La nota catena all’ingrosso sta aprendo una nuova sede e ricerca diverse figure da inserire nel proprio organico. Capiamo dove e i ruoli richiesti.

Quando di parla di Sud America impossibile non fare riferimento ai supermercati all’ingrosso Assaí Atacadista. Si tratta di una catena brasiliana appartenente al Grupo Pão de Açúcar, ovvero uno dei più grandi gruppi di supermercati del Paese.

È stata fondata nel 1974 nella città di San Paolo dall’imprenditore Rodolfo Jungi Nagai e si è concentrata sul servizio ai clienti costituiti da micro e piccole imprese. Nel 2016, è stata nominata nella lista “Melhores & Maiores” dove si è classificato al 53esimo posto nelle vendite, con un fatturato di oltre 2,5 miliardi di dollari.

Pochi giorni fa Assaí sul suo portale ha dato comunicazione anche di una nuova prossima apertura, vediamo quindi dove è prevista e quando.

+50% di posti rispetto la vecchia sede, dove avverrà l’inaugurazione

Si tratta di un nuovo stabilimento che prenderà il posto del vecchio ipermercato sito nella città di Curitiba in Brasile, capitale dello stato del Paraná.

Qui Assaí Wholesaler è un’impresa molto attiva (ha infatti già altre 3 catene molto frequentante) e con questa apertura si è impegnata di dare lavoro a 302 persone.

Tutte le posizioni di lavoro sono pensate anche per le persone con disabilità e coprono diverse aree e livelli di esperienza, con funzioni tecniche, operative e di leadership.

Gli interessati devono registrarsi esclusivamente sul sito https://expansaoassaicuritibakennedy.gupy.io/, fino al 31 maggio. Per dare la possibilità di partecipare anche ai vecchi dipendenti (circa il 50% in meno rispetto la nuova sede) che hanno lavorato in loco, Assaí ha dato loro priorità nel processo di selezione registrandosi direttamente sul link https://assai.gupy.io/jobs/1670360.

L’azienda offre retribuzione e un pacchetto di benefit compatibili con il mercato e dispone inoltre di un piano di carriera strutturato, con investimenti costanti nella formazione e nello sviluppo professionale dei propri dipendenti su tutto il territorio nazionale. L’inaugurazione è prevista entro la fine dell’estate.