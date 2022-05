Fare la spesa oggi è una vera impresa oltre che un salasso, perché quindi non usare le app che permettono di conoscere scontistiche e offerte last minute?

Fare la spesa oggi è una vera impresa, tra rincari ben oltre le normali aspettative e crisi economica sono molte le famiglie che rischiano di privarsi anche di beni di prima necessità in attesa di tempi migliori.

La scelta è molto vasta, sul mercato si trovano iper e supermercati, catene locali, discount e store online che offrono una vasta offerta di possibilità e combinazioni. Se però la realtà effettiva vorrebbe che fare la spesa “grossa” 1/2 volte la settimana sia sempre la cosa migliore per risparmiare, forse però non è neppure la sola possibilità verso cui orientarsi.

Per avere dei risparmi consistenti viene incontro alle famiglia (e i single) la tecnologia. Ricordiamo che sempre di più troviamo tantissime applicazioni che permettono sia di organizzare in modo efficiente la lista degli acquisti sia di visualizzare le offerte più interessanti del giorno (quelle che vengono ribassate perché prossime alla scadenza).

Ma quali sono le migliori app per fare la spesa e per organizzare gli acquisti? Facciamo un breve tour di quelle più utilizzate.

Le 3 migliori app per fare la spesa e risparmiare

È un dato di fatto, tutte le maggiori catene di supermercati sono ormai dotate di applicazioni che consentono di fare la spesa online e di sfogliare il volantino delle offerte senza necessariamente spostarsi in modo fisico.

La prima che vogliamo raccontare è DoveConviene che permette di consultare in formato digitale sia i volantini di tutti i supermercati presenti nella vostra zona sia le offerte della settimana. Basterà inserire il cap della propria città o del quartiere, attivare le notifiche, e l’app vi invierà le offerte attive nei principali supermercati con annessi volantini e i cataloghi.

Conoscete PromoQui? È un’applicazione per trovare in pochi istanti le offerte più convenienti nei negozi vicino casa, non solo supermercati ma anche negozi di abbigliamento, store di bricolage e giardinaggio, negozi al dettaglio e molto altro.

Gasapp invece è la prima app per il commercio eco-friendly, ovvero racchiude le offerte e i prodotti biologici legati alla grande distribuzione tutti però a km 0 per gli amanti della natura. Per ogni produttore elencato sono fornite info dettagliate sui prodotti in vendita, il luogo di confezionamento e molto altro.