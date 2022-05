Un ritorno tanto inaspettato quanto apprezzato quello di Fedez che ha sorpreso il pubblico presente all’evento. L’artista ha poi rivelato in anteprima cosa accadrà nel prossimo futuro

Dopo l’operazione al pancreas che lo ha costretto a prendersi cura della propria salute, Fedez è tornato al lavoro e per la prima volta dinnanzi a un pubblico. Lo ha fatto a sorpresa nel corso del concerto dell’amico e collega.

Parliamo di Tananai, con la quale l’artista ha collaborato in passato nel brano “Le madri degli altri“, contenuto nell’album “Disumano“. Durante il concerto tenuto al Fabrique di Milano, Fedez è stato avvistato tra il pubblico insieme alla moglie Chiara Ferragni e a diversi amici. Ma la sua presenza nascondeva in realtà ben altro.

Fedez, il ritorno sul palco, poi l’annuncio con Tananai. Il pubblico in delirio

Per la gioia del pubblico presente alla data di Milano del tour di Tananai, Fedez è comparso sul palco a sorpresa proprio per accompagnare l’amico e collega nel brano “Le madri degli altri“. Il cantante non ha fatto mistero di come proprio Fedez lo abbia aiutato nel corso della sua carriera, “è stato il primo artista a credere in me“, ha sottolineato sul palco.

Al termine dell’esibizione ci ha pensato ancora una volta Fedez a lasciare sulle spine i fan, dichiarando come i due abbiano composto e realizzato una nuova canzone insieme. Quando il pubblico avrà modo di ascoltarla non è dato saperlo, ma la notizia ha già scatenato l’entusiasmo generale.

Dai contenuti postati nelle ultime settimane sui social si è potuto osservare come l’artista sia tornato in studio di registrazione a lavorare a nuova musica. La riabilitazione sembra procedere a gonfie vele e sul palco del Fabrique Fedez ha avuto modo di mostrare a tutti di essere in ottima forma, nonostante quanto vissuto solo pochi mesi fa.

In attesa di pubblicare nuovo materiale, l’artista si prepara anche a fare ritorno in veste di giudice a X Factor, le cui audizioni prenderanno il via in estate.