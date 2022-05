Un uomo di 45 anni è morto domenica mattina a Brescia dopo aver accusato un malore mentre prendeva parte con il suo sidecar ad un concorso per moto d’epoca.

Dramma durante il Primo Concorso di Eleganza per moto d’epoca, svoltosi domenica 15 maggio al Museo delle Mille Miglia di Brescia. Uno dei partecipanti è morto dopo essersi sentito male all’evento.

La vittima è Roberto Dusi, 45enne di Sabbio Chiese, dove viveva con la moglie e i due figli. Dusi, riportano i colleghi di Prima Brescia, si era recato al museo per presentare il suo sidecar storico, acquistato di recente. Durante il concorso, però, ha accusato un improvviso malore ed in pochi istanti si è accasciato a terra. I presenti, accorgendosi della situazione, lo hanno soccorso ed hanno dato l’allarme chiamando il numero unico per le emergenze.

Tempestivo l’arrivo dell’ambulanza del 118 con a bordo lo staff medico. I sanitari hanno prestato le prime cure tentando di rianimare il 45enne che è stato poi trasportato d’urgenza alla Poliambulanza del capoluogo di provincia lombardo. Qui, però, i medici non hanno potuto far altro che appurarne il decesso.

La drammatica notizia, rapidamente diffusasi, ha sconvolto tutti a Sabbio Chiese, dove, scrive Prima Brescia, questa mattina verranno celebrati i funerali presso la chiesa Parrocchiale di San Michele Arcangelo.