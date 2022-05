Un flusso di pensieri ed emozioni condiviso con i fan nella notte. Ecco le parole con cui Sangiovanni ha provato a esprimere i suoi sentimenti

Un giovane artista che non ha mai avuto timore di mostrare le proprie fragilità e i propri sentimenti al pubblico. Lo ha fatto anche questa volta, durante la notte, con un messaggio tanto inaspettato quanto significativo.

Dopo la pubblicazione del suo nuovo album, “Cadere Volare“, Sangiovanni è tornato davanti ai suoi fan. A un anno di distanza dalla conclusione del suo percorso ad Amici, che ha dato inizio alla sua carriera, si trova ora protagonista di un tour che lo sta portando nelle principali città italiane. Il pubblico lo acclama e si lascia coinvolgere dall’entusiasmo con il quale il giovane sale ogni sera sul palco.

Il messaggio di Sangiovanni: “Ho una nostalgia che è inspiegabile”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da SANGIOVANNI 🌕 (@sangiovanni)

Un’emozione che fatica a spiegare, quella di ritrovarsi dinnanzi a persone accorse sotto il palco per vivere insieme a lui una serata all’insegna della musica. Un supporto che non ha mai dato per scontato e che anche dopo un anno lo lascia sorpreso ma anche immensamente grato.

LEGGI ANCHE -> Ferragni incinta: la FOTO con il pancione è da lacrime: “Momento bellissimo”

Sangiovanni ha tuttavia provato a buttare nero su bianco i propri sentimenti e lo ha fatto pubblicando un messaggio scritto di getto in piena notte, con il quale ha riflettuto su tutto quello che sta vivendo.

“Ho una nostalgia di questi giorni in questo momento che è inspiegabile, come quando torni dalle vacanze e sei piccolo e magari avevi conosciuto il tuo amore estivo o magari eri solo in un posto magico. Mi mancate già“, dichiara il cantante dopo aver sottolineato quanto ritenga prezioso il supporto ricevuto dai fan.

“Ho una fame, una voglia di assaporare tutto questo nel più breve tempo possibile e questi giorni senza mi sembra di boccheggiare come quando cerchi il tuo ossigeno sott’acqua“. Non nasconde poi la paura di vedere finire tutta questa magia e di non sapere come le cose andranno nel suo futuro.

LEGGI ANCHE -> Blanco sconvolge i fan, dopo l’Eurovision il suo sogno più grande: “Se potessi tornare indietro…”

“Non so per quanto tempo durerà, fino a dove arriverò o se finirà prima o poi” -rivela- “ma nel frattempo grazie per tutto, vi voglio bene“.