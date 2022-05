Lilibet Diana Mountbatten-Windsor la secondogenita dei duchi di Sussex a breve compirà il suo primo anno di vita. In arrivo una sorpresa da parte della Regina

Lilibet Diana è la secondogenita di Harry e Meghan, i duchi di Sussex. La piccola è nata il 4 giugno 2021 e a breve quindi ricorrerà il suo primo compleanno. Nelle ultime ore ha suscitato molto clamore la decisione della coppia di prendere parte al Giubileo di Platino. Saranno dunque giorni molto importanti per la famiglia reale. La decisione che più di tutti ha stupito però, è quella presa dalla Regina Elisabetta, che finalmente avrà modo di conoscere la bisnipote.

Quest’anno viene celebrato il Giubileo di Platino, celebrazione volta a festeggiare i 70 anni di regno della Regina Elisabetta. A dare il via ai festeggiamenti è stato lo show equestre ‘A Gallop Through History‘, a cui la Regina ha presenziato mostrandosi in gran forma anche se costretta a poggiarsi al suo bastone. La presenza della sovrana è stata incerta fino all’ultimo, ma la 96enne Elisabetta ha fatto di tutto per prendere parte allo show che avvia le celebrazioni del Giubileo di Platino.

La Regina Elisabetta conoscerà finalmente la bisnipote Lilibet, figlia di Harry e Meghan

Anche Harry e Meghan hanno deciso di sciogliere le riserve riguardo la loro partecipazione al Giubileo di Platino, confermando la loro presenza insieme ai loro due figli Archie (3 anni) e Lilibet Diana (11 mesi). Una decisione che ha spiazzato tutti, soprattutto gli osservatori della famiglia reale che stanno già indagando per scoprire quali siano le effettive motivazioni che si celano dietro questa scelta.

I primi di giugno inoltre, in pieno Giubileo, ricorrerà anche il primo compleanno della loro piccola Lilibet Diana. A riguardo la Regina ha preso una decisione importante: il Giubileo di Platino sarà l’occasione giusta per poter finalmente conoscere la bisnipote, non ancora presentata formalmente alla sovrana, e per festeggiare degnamente il suo primo compleanno.