Meghan Markle, cambia tutto: il gesto della Regina Elisabetta è senza precedenti, accade l’inaspettato

Meghan Markle si sta preparando al viaggio nel Regno Unito in occasione del Giubileo di Platino. La Regina si è lasciata andare in un gesto senza precedenti in occasione del ritorno dei Duchi di Sussex a Palazzo.

Se sino a pochi mesi fa i rapporti tra Meghan Markle, Harry e la Royal Family erano di ghiaccio, nelle ultime settimane la situazione si è ribaltata. Dopo la tappa inglese dei Sussex, nell’ambito del loro viaggio in Europa per seguire gli Invictus olandesi a inizio maggio, le cose sono migliorate. In quell’occasione i Duchi, ribattezzati “ribelli” a seguito della Megxit, hanno avuto un incontro misterioso con la Regina e il Principe Carlo.

Nell’ambito della reunion inaspettata, la Sovrana, dimostratasi molto commossa, ha esortata il nipote e la consorte a tornare a Londra in occasione del Giubileo di Platino.

La coppia non ha esitato accettando l’invito: il prossimo 2 giugno metteranno piede di nuovo in Inghilterra, rimanendovi fino al 5, per brindare ai 70 anni di regno della Regina al fianco di tutta la Royal Family. Emerge un’indiscrezione clamorosa sulla permanenza dei Duchi a Londra, sempre più vicina: Sua Maestà ha in programma un gesto clamoroso per il loro ritorno.

Meghan Markle pronta a tornare a Londra: retroscena clamoroso, Sovrana coinvolta

Malgrado non potranno salire sul terrazzo di Buckingham Palace, alla stregua del Principe Andrea per via della rimozione dei loro titoli reali, Harry e Meghan sono decisi a non mancare al Giubileo di Platino. Per l’occasione inoltre hanno optato per una novità assoluta: al loro fianco durante il soggiorno inglese porteranno i figli Archie e Lilibet Diana.

Per la secondogenita di Harry e Meghan si tratta della prima volta nel Regno Unito, come è la prima volta che conosce i parenti, fino a ora mai visti. In particolare durante la permanenza della famiglia dei Sussex a Londra, sarà lei la protagonista assoluta per via di un’importante evento che la riguarda da vicino.

In quei giorni spegne infatti la sua prima candelina: nata il 4 giugno 2021 in California, festeggerà il compleanno in Inghilterra incrociando gli sguardi per la prima volta con i parenti. Tra questi la Regina che, secondo voci di corridoio, avrebbe in programma un gesto sbalorditivo. La Sovrana sembra aver già scelto il suo dono per la nipotina.

Non un dono qualsiasi, ma qualcosa di grande valore. Lilibet riceverà dalla bisnonna una preziosa spilla raffigurante il Fiore di Botswana, appartenente alla sua collezione personale.