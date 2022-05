Rocio Morales e Raoul Bova, l’annuncio della bellissima attrice spagnola sui social ha emozionato milioni di fan: “non vediamo l’ora”

Un legame che si fonda sulla complicità e sul bisogno irrefrenabile di trascorrere sempre più tempo l’uno in compagnia dell’altra. Questa, a detta di Raoul Bova, è la sostanza che si cela dietro al rapporto con la compagna Rocio Morales, con la quale l’attore è fidanzato da oltre otto anni.

I due hanno ormai costruito una famiglia tutta loro, arricchita dall’arrivo delle due figlie Luna e Alma. L’attore e la modella spagnola, che si conobbero sul set, sono riusciti a dar vita ad un’unione inossidabile, in grado di resistere a qualunque ostacolo.

Attraverso i social, Rocio e Raoul non mancano di dimostrarsi reciprocamente il bene e l’affetto che li lega. Proprio la Morales, di recente, ha deciso di condividere con i followers una notizia davvero meravigliosa che li riguarda. I fan, felicissimi per la coppia, non hanno potuto far a meno di congratularsi a gran voce.

Rocio Morales e Raoul Bova emozionati lo annunciano a tutti: “non vediamo l’ora” – VIDEO

Una coppia non solo sul piano sentimentale, ma anche su quello lavorativo. Rocio Morales e Raoul Bova, che si sono conosciuti proprio sul set di un film, hanno recentemente avuto la possibilità di ripetere l’esperienza, dimostrandosi a dir poco entusiasti del prodotto a cui hanno contribuito a dar vita.

La fiction in onda da mercoledì 18 maggio su Canale Cinque si intitola “Giustizia per tutti” e vede l’attrice spagnola vestire i panni della protagonista Victoria. Al suo fianco, con grande sorpresa da parte dei fan, ci sarà proprio il suo compagno di vita Raoul Bova, interprete del protagonista maschile Roberto.

La Morales, nel ricordare ai suoi seguaci l’appuntamento di mercoledì, non è riuscita a trattenere la propria gioia. “Una troupe unitissima e fortissima” ha spiegato l’attrice in riferimento ai colleghi, ma anche ai professionisti che hanno lavorato dietro le quinte.

Da parte del pubblico l’attesa è parsa essere a dir poco incontenibile. “Tu e Raoul sarete magnifici“, “non vediamo l’ora” hanno replicato gli utenti, che fremono di vedere la coppia recitare di nuovo insieme sul set.