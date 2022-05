Una storia d’amore che ha fatto discutere pubblico e stampa. Ma ad emergere, dopo anni, sono i dettagli sulla loro rottura.

Un amore intenso e profondo, nato da un colpo di fulmine che ha scatenato l’enfasi del grande pubblico. La coppia in questione è quella nata dal programma televisivo “Uomini & Donne”, di Maria de Filippi, su Canale 5.

Fu proprio lo studio televisivo della De Filippi a rendere possibile la storia d’amore della TV italiana. Una storia che portò Andrea Damante, dj di Verona, a restare sul trono per cinque lunghi mesi. Una storia che divenne ben presto il racconto di tutti i fan di U&D.

Tutta la verità sul perchè De Lellis e Damante si sono lasciati

Ma ad essere complici nella storia tra Giulia de Lellis e Andrea Damante furono i social network che raccontarono per diverso tempo i rapporti tra i due. Al momento della scelta, però, Damante non aveva dubbi che avrebbe scelto la ragazza romana.

La De Lellis avrebbe successivamente raccontato dei tradimenti di Andrea in un libro dal titolo “Le corna stanno bene su tutto, ma io stavo meglio senza”, che ha venduto milioni di copie. Tutto successe durante il periodo in cui la ragazza romana era ospite della casa del “Grande Fratello VIP”. Già all’epoca, l’ira della giovane Giulia era esplosa: dopo aver distrutto la playstation del fidanzato avrebbe ridotto in pezzi le sue maglie e camice. Ci fu un momento di ripresa tra i due, quando la rabbia di Giulia era sfogata del tutto.

Ma il risultato non fu comunque sufficiente a salvare la coppia: Giulia e Andrea, malgrado il tifo del grande pubblico, si lasciarono. I tradimenti a discapito dell’innamoratissima Giulia non furono mai accettati e qualche mese dopo la fine del “GFVIP” i due finirono di frequentarsi. Sono stati poi beccati insieme durante il lockdown di marzo. Durante l’estate, i due ci riprovarono ma in autunno erano di nuovo single. Ma la differenza caratteriale è stata qui la motivazione del distacco.

“L’errore è stato proprio tornare insieme, ci facciamo del male a vicenda nonostante l’amore che ci legherà per sempre”, ha spiegato Giulia De Lellis come riporta leggilo.org. Un amore folle e una storia che resterà per molto tempo nei racconti social dei millenials. Dopo un periodo in cui sono stati entrambe single, i due sono tornati a parlare di sè sui social. In questo momento, i due sono felicemente fidanzati e vivono due vite distinte e separate. Un amore che è stato definito tossico ed eccessivamente legato alla condivisione di informazioni personali sui social network.