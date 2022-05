Rocio Munoz Morales sorprende i fan con un annuncio inaspettato: ecco a cosa ha partecipato l’attrice

E’ una delle attrici più affascinanti e eleganti degli ultimi tempi, da tutti conosciuta per essere la moglie di Raoul Bova. Rocio Munoz Morales è una donna strepitosa, solare e sensuale.

Molto attiva anche sui social dove condivide con i follower molti momenti delle sue giornate e scatti sensazionali che lasciano tutti a bocca aperta. Sempre pronta a mettersi in gioco, ama il suo lavoro e non si ferma mai. Intraprendente e curiosa, scopriamo insieme l’ultimo progetto a cui ha partecipato.

Rocio Munoz Morales, in copertina: che splendore – FOTO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Rocío Muñoz Morales (@rociommorales)

Seguita da quasi seicentomila follower, Rocio Morales ha appena pubblicato sui social un post che ha fatto impazzire il web. Si tratta di due foto, una più bella dell’altra, dove l’attrice mostra il suo ultimo lavoro.

Ha posato per le copertine di due giornali, Tustyle e Tv sorrisi e canzoni, nella prima da sola e nella seconda in compagnia dell‘uomo della sua vita.

“2 is Better than 1. Due bellissime cover in edicola per parlarvi di Giustizia Per Tutti da oggi su Canale 5. Grazie per aver colto la parte più vera di me”. Ha scritto l’attrice.

Nello scatto in solitaria mostra tutta la sua sensualità e ne ha da vendere. Indossa un impermeabile rosa e la scollatura mette in evidenza il suo décolleté. Nella seconda foto, invece, c’è tutto il romanticismo della coppia tanto amata dal pubblico italiano.

“Complimenti a te e a Raoul, siete due attori bravissimi”. Ha commentato qualcuno, poi ancora “Sei un dono di Dio”. Qualcun altro ha aggiunto: “Che ragazza fantastica”.

Ancora una volta la Morales ha lasciato il segno e i telespettatori non vedono l’ora di vederla in televisione con Giustizia per tutti, dove per la prima volta moglie e marito hanno lavorato a fianco e come protagonisti della fiction.