Un uomo è morto in un tragico incidente stradale. È accaduto nel pomeriggio di ieri, martedì 17 maggio, a Zanica, comune in provincia di Bergamo. A perdere la vita Raffaele Fronti, pensionato 59enne sposato e padre di due figli.

La vittima si trovava, come riporta la redazione di Brescia Today, sul suo scooter sul quale viaggiava anche la moglie di 56 anni. Per cause ancora da determinare, il mezzo a due ruote, sul raccordo tra la Tangenziale sud e la Strada provinciale 591bis, ha impattato frontalmente contro una Ford, condotta da un 48enne. In seguito allo scontro i due sono finiti a terra.

Lanciato l’allarme, sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118 con diversi mezzi, tra cui l’elisoccorso. Per Fronti non c’è stato nulla da fare: i medici hanno potuto solo constatarne il decesso. La moglie è stata trasportata d’urgenza presso l’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, dove ora si trova ricoverata in prognosi riservata. Illeso, invece, scrive Brescia Today, il conducente dell’auto coinvolta che è stato accompagnato in ospedale sotto shock.

Accorsi sul luogo dello scontro anche i carabinieri e gli agenti della Polizia Locale che hanno provveduto ai rilievi di legge per determinare quanto accaduto.