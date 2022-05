Yogurt, la scelta più congeniale sul mercato. Quali sono i migliori da prendere

Conosci i migliori Yogurt che ci sono in circolazione? Scegli tra questi quelli che fanno per te. La classifica generale dei prodotti più convenienti.

Lo Yogurt è l’alimento per eccellenza adatto agli spuntini più classici del tardo pomeriggio. Grazie alle sostanze e i fermenti lattici che contiene è molto apprezzato e scelto nei migliori punti vendita alimentari.

Tra i marchi più comuni vanno annoverati i cosiddetti “Conad“, “Cremoso Soia” e “Bianco Muller“, giusto per citarne alcuni.

Questo prodotto è tra i più congeniali e venduti in grande quantità nei supermercati in modo particolare per l’assenza di micro tossine che ne fanno di questa ‘creatura’ alimentare, una tra le più apprezzate nel campo dei consumatori.

Andiamo a vedere però nei dettagli quali sono i Yogurt più selezionati tra gli scaffali dei punti vendita alimentari, tenendo conto di alcuni criteri come il controllo di qualità e la bassa percentuale di grassi

Yogurt, la migliore scelta sul mercato: dove acquistarli e la classifica generale delle marche

Un alimento gustoso e cremoso come lo Yogurt rappresenta uno dei punti cardini del settore alimentare durante un’operazione di spesa all’interno dei supermercati.

I punti vendita di maggiore incidenza in rapporto qualità-prezzo all’interno dei quali i clienti lo considerano una delle scelte primarie durante lo shopping spaziano da “Esselunga” a “Conad“, fino a “Coop“, “Lidl” e “Carrefour“.

Insomma siamo di fronte ad un vero e proprio ‘best seller’ alimentare che non fa quasi mai mancare la sua massiccia presenza sulle scaffalature.

Nella classifica generale stilata da “Altroconsumo” dal primo all’ultimo posto abbiamo i seguenti marchi: Sterzing Vipiteno, Conad Cremosi Bianco, Alpiyo Yogurt, Carrefour Yogurt, Alce Nero, Granarolo Yogurt, Bontà Viva, Mila Blanco Natur, Yomo intero, Mila Yogurt intero, Muller Bianco.

Menzione speciale infine per la categoria degli Yogurt “Greco” con 0% di grassi saturi. In questa classifica cosiddetta ‘avulsa’ abbiamo la Mevgal Extra al primo posto e Fage Total e Delta a seguire.

Cosa aspetti a fare la tua scelta? Corri immediatamente al supermercato!