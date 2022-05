“Senza limiti” nei suoi ultimi scatti, poi la posa incredibile. Arisa dà il meglio di sé. Il nuovo mini abito le dona alla perfezione.

L’ammaliante voce di “Cuore” e “Potevi Fare Di Più” ha svelato quest’oggi un ulteriore cambiamento riguardo al suo stile. A tal proposito le ultime pose dell’artista, mostrate con anticipo ai suoi 1,1 milioni di follower, si apprestano a conquistare la rete a soli pochi istanti dalla loro presentazione.

Dopo il successo riscosso con la sua partecipazione all’elettrizzante, quanto divertente enigma, de “Il Cantante Mascherato“, l’artista canora ha desiderato condividere nella giornata di ieri un importante momento caratterizzato da forti emozioni. Arisa ha pubblicato nelle sue storie in rete un’immagine oltremodo romantica al fianco della sua nuova fiamma in diretta dal palco di “Ballando Con Le Stelle“.

Che i due siano pronti a tornare nuovamente alla ribalta nell’amata trasmissione condotta dalla spumeggiante Milly Carlucci? Ancora non è dato saperlo con certezza. Eppure, nel frattempo, le novità per l’artista non sarebbero destinate a finire qui.

“Che bomba” Arisa posa in trasformazione pazzesca: in FOTO è sempre più sexy

PER VEDERE “CHE BOMBA” DI ARISA, VAI SU SUCCESSIVO.