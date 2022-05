Barbara D’Urso, è sconcerto a Pomeriggio 5 per via di quanto accaduto alla sua ospite: “purtroppo non c’è più”

A “Pomeriggio 5”, nel corso della puntata di venerdì 20 maggio, Barbara D’Urso ha affrontato una tematica che, ormai da diversi anni, sembrerebbe starle particolarmente a cuore. Assieme ai suoi opinionisti, la conduttrice ha intervistato il tiktoker Angelo Ragazzini.

Il giovane, con il suo look sicuramente fuori dal comune, non poteva di certo passare inosservato. Attraverso le proprie pagine social, infatti, il giovane rivendica il diritto di indossare la gonna – indumento tipicamente femminile -, che non ha mancato di sfoggiare anche nel corso della puntata di “Pomeriggio 5”.

La D’Urso, non nascondendo la propria ammirazione per Angelo, ha chiesto agli ospiti in studio un parere in merito alla scelta del giovane. Sorprendentemente, tuttavia, la presentatrice si è trovata a dover comunicare una notizia spiacevole proprio sul conto di una delle sue storiche opinioniste.

Barbara D’Urso, è sconcerto a Pomeriggio 5: “purtroppo la mia ospite non c’è più”

Angelo Ragazzini, il tiktoker ospite della puntata odierna di “Pomeriggio 5”, ha colpito profondamente Barbara D’Urso con il racconto delle sue vicende personali. “Indosso la gonna anche a scuola, ma non sono mai stato bullizzato” ha spiegato il giovane, riempiendo di gioia il cuore della D’Urso.

La conduttrice, che da anni si batte affinché venga rispettato il diritto alla libertà di ciascun individuo, è rimasta piacevolmente sorpresa nell’apprendere questa notizia. Lo stesso sgomento lo hanno palesato i restanti ospiti di “Pomeriggio 5”, a cui la conduttrice non ha mancato di chiedere un parere.

Durante il collegamento con una sua storica opinionista, tuttavia, la D’Urso non ha mancato di lasciar trapelare la propria preoccupazione. “Volevo chiedere un parere ad Imma Battaglia” ha esordito la padrona di casa, non ricevendo alcuna risposta. La conduttrice, dopo aver constatato l’interruzione del segnale, ha immediatamente ripreso il controllo della situazione.

“Purtroppo Imma non c’è più” ha ironizzato la D’Urso, in attesa che i tecnici ripristinassero il collegamento con l’amatissima opinionista. Uno dei tanti imprevisti della diretta, quello odierno, che la presentatrice ha ovviamente saputo affrontare con la sua insindacabile professionalità.

