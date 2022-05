Chanel Totti, il video postato dalla figlia di Ilary e Francesco sembra indirizzato ad una sola persona: da rimanere senza fiato!

La popolarità acquisita da Chanel Totti negli ultimi mesi sta facendo concorrenza a quella di mamma Ilary Blasi e di papà Francesco. Lo scorso 13 maggio, la giovane festeggiava il proprio compleanno circondata dall’affetto dei genitori e di tutti coloro che le vogliono bene.

Si direbbe che la secondogenita dell’ex calciatore, in fatto di amicizie, non abbia il benché minimo problema. In quanto alle questioni di cuore, mamma Ilary ha sempre liquidato l’argomento con frasi di circostanza: “sono giovani, non bado a queste cose“.

Eppure, nonostante sia ancora un’adolescente, Chanel sembra aver già sperimentato su di sé le gioie e le sofferenze dei primi amori. Attraverso un video pubblicato tramite la piattaforma TikTok, nello specifico, la giovane parrebbe aver voluto lanciare un messaggio ad una persona in particolare.

Chanel Totti, il VIDEO è indirizzato ad una sola persona: “hai perso un diamante”

Nonostante sia ancora giovanissima – 15 anni compiuti lo scorso 13 maggio -, Chanel sembrerebbe aver già sperimentato il sentimento dell’amore. D’altronde, come tante altre ragazze della sua età, la figlia di Ilary e Francesco non poteva rimanere estranea alle prime, emozionanti frequentazioni con i suoi coetanei, e forse anche ai primi batticuore.

Qualcosa, tuttavia, avrebbe particolarmente turbato la 15enne, che attraverso un video postato su TikTok non ha mancato di far trapelare tutto il proprio veleno. Si tratta di una clip che Chanel ha condiviso mediante il suo secondo account ufficiale, in cui la Totti canticchia il singolo “Buonanotte amò” di Rocco Hunt.

Ai followers non poteva sfuggire la frase che la 15enne ha pronunciato con particolare enfasi. “Si è preso una bella ma ha perso un diamante“: queste le parole su cui la figlia di Ilary e Francesco si è soffermata durante la clip, con uno sguardo che lasciava ben poco all’immaginazione.

Come hanno ipotizzato moltissimi followers attraverso i commenti, la giovane, probabilmente, ha voluto lanciare un messaggio ad una persona che l’avrebbe ferita. Che si tratti di un ragazzo che abbia snobbato la bellissima Chanel? Un sospetto da non escludere.

