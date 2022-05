Martina Colombari: lo strafalcione sui social che fa sorridere i fan: “Forse c’è da correggere qualcosa”

Martina Colombari. La bellissima attrice ha recentemente concluso un impegno che l’ha vista in un ruolo inedito per la sua carriera. Attivissima sui social, impazza l’ilarità

Moltissime delle artiste che imperversano nello spettacolo nostrano hanno avuto il primo assaggio di celebrità dopo aver partecipato al concorso di “Miss Italia”. Fin dal secondo dopoguerra, la manifestazione è stata il trampolino di lancio per showgirl, attrici, modelle e conduttrici televisive.

Nonostante ciò, diciamo in franchezza, non tutte hanno saputo sfruttare questa occasione in ugual modo. Molte, infatti, sono state delle semplici meteore. Nemmeno chi riesce ad arrivare sul gradino più alto del podio può aver garantita fama costante. Non è di certo il caso di Miss Italia 1991 il cui nome è conosciuto e apprezzato dal grande pubblico da oltre trent’anni. Stiamo parlando di Martina Colombari, protagonista di fiction di successo, modella e conduttrice che, all’età di 47 anni, non ha smesso di rinnovarsi e cimentarsi in sfide accattivanti.

Martina Colombari: la sua prima volta. Risultato incredibile per la nuova avventura

Per la prima volta nella sua carriera Martina Colombari ha affrontato una delle prove più difficili per chi fa la sua professione, ossia confrontarsi con il palco di un teatro.

Dal 3 al 15 Maggio è stata protagonista insieme a Corrado Tedeschi della pièce “Montagne russe” opera di Éric Assous, per la regia di Marco Rampoldi. A differenza della situazione più rilassata di un set di cinema o tv dove è possibile replicare la scena in caso di errore, a teatro tutto cambia, dev’essere necessariamente “buona la prima”.

Martina Colombari ha rivestito i panni di Juliette, una donna affascinante che incontra casualmente il più maturo Pierre; durante la loro liaison di una notte, cambierà personalità svariate volte per raggiungere il suo obiettivo. É stata una prova recitativa difficile, incalzante, per le sfaccettature innumerevoli che hanno caratterizzato il ruolo.

L’ex Miss Italia è anche una star del web. Sul suo profilo Instagram è seguita da oltre 1 milione di utenti. A loro dedica quotidianamente immagini che raccontano la sua vita (sia privata che lavorativa) e condivide pensieri e riflessioni.

L’ultimo, però, ha fatto un po’ sorridere a causa di un refuso nella didascalia lasciata come accompagnamento a uno stupendo primo piano dell’attrice: “Abituarsi a non abituarsi- l’ho capito un po’ tardi, ma l’ho COITO”.

É chiaro che la Colombari volesse scrivele COLTO, tuttavia il significato della “parola alternativa” ha scatenato i commenti, colmi d’ilarità: “Forse c’è da correggere qualcosa”, “Ma l’ho ‘coito’ ? Allora direi bene!”, “Una consonante può cambiare tutto”.

