Coop, annunciata una nuova apertura. La città è in fermento

La catena di supermercati, tra le più famose d’Italia, si espande ancora di più con una nuova apertura. Ecco dove.

La Coop è uno dei marchi più diffusi e favoriti dagli italiani, una vera e propria garanzia per tutti gli amanti della qualità.

La società ha annunciato l’apertura di un nuovo punto vendita. E noi vi sveliamo quale sarà il territorio che lo ospiterà.

Di recente un supermercato Coop ha aperto nel Sud Italia, più precisamente a ”Vulcano Buono” a Nola, in provincia di Napoli.

Questa, invece, sarà la volta del Nord Italia. Infatti, la nuova apertura riguarderà la Liguria, più precisamente Albenga, in provincia di Savona.

Coop, tutti i dettagli sul nuovo supermercato

Nella suddetta località, data anche l’elevata ricettività in ambito turistico, sono presenti un elevato numero di competitor.

Inoltre sempre ad Albenga, è già presente un altro rivenditore della stessa catena, ossia l’Ipercoop Le Serre di Regione Bagnoli.

Il nuovo supermercato Coop sorgerà al posto dell’ex tipografia Stalla, in viale Martiri.

La Confcommercio si dice entusiasta poiché questa apertura garantirà un’ulteriore valorizzazione del territorio e offrirà opportunità di lavoro per tutti gli abitanti della località.

Il sindaco di Albenga, Riccardo Tomatis si dichiara sodisfatto poiché grazie ad essa sarà data forza all’economia locale.

Non sono dello stesso avviso gli esercenti dei supermercati di piccole dimensioni che sicuramente accuseranno questa nuova apertura, soffrendo la concorrenza.

Il sindaco però ha un’idea ben chiara e con diplomazia ha affermato che “saranno i cittadini a scegliere dove andare a fare la loro spesa”. Si mostra orgoglioso dell’opportunità data ad Albenga, sostenendo che se una grande catena come quella dei supermercati Coop ha scelto questa località per aprire un suo punto vendita significa che in essa ha intravisto un grande potenziale. Inoltre tutto ciò potrà dare reali opportunità a tutti gli abitanti del posto.