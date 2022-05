Tempo di festeggiamenti in casa Berlusconi. La famiglia si allarga

Sono giorni di festa in casa Berlusconi. Tra compleanni, riunioni di famiglia e una lieta notizia: un nuovo arrivato in famiglia

Sono giorni molto intensi e felici questi per la famiglia Berlusconi. Di recente la famiglia al completo si è riunita per i festeggiamenti del 53esimo compleanno di Piersilvio, primogenito di Silvio Berlusconi e Veronica Lario. Tutti presenti: l’immancabile compagna Silvia Toffanin e a sorpresa anche papà Silvio insieme a Marta Fascina.

L’amministratore delegato di Mediaset, Piersilvio Berlusconi, ha compiuto 53 anni lo scorso 28 aprile. Per l’occasione l’intera famiglia si è riunita per i festeggiamenti. Per Piersilvio e la compagna Silvia Toffanin, conduttrice di Verissimo, si continua a parlare di matrimonio, anche se ancora non vi è alcuna notizia ufficiale da parte dei diretti interessati. I due stanno insieme dal 2001 ed hanno avuto due figli insieme: Lorenzo Mattia e Sofia Valentina; per il momento però nessun matrimonio in vista.

Nel frattempo tra un festeggiamento e l’altro, è giunta una lieta notizia: in casa Berlusconi è in arrivo un altro bebè.

Nuova nascita in casa Berlusconi. E’ proprio lei ad essere incinta

Silvio Berlusconi diventerà un’altra volta nonno. L’ex presidente del Consiglio ha già ben 14 nipoti, ed ora è in arrivo il 15esimo.

A dare la notizia è stato l’ultimogenito di Silvio e Veronica, ovvero Luigi Berlusconi, di 33 anni che da ormai due anni è convolato a nozze con Federica Fumagalli. La coppia aveva già avuto il loro primo figlio nel 2021, a cui hanno dato il nome di Emanuele Silvio, ed ora è in arrivo per loro il secondogenito.

Sarà un maschio o una femmina? Per il momento non ci sono ancora notizie sul sesso del nascituro. Federica Fumagalli sarebbe incinta da ormai 5 mesi e quindi il parto è previsto per la fine dell’estate. La notizia è arrivata proprio durante il battesimo del piccolo Emanuele ed è stata lanciata in esclusiva dal settimanale Chi.

