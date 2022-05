Sorprendente ultim’ora sulla conduttrice Maria De Filippi: i suoi fan trattengono il fiato dopo l’inatteso aggiornamento. Cosa succede?

Storica icona della rete Mediaset, paladina del talent show di “Amici” e compagna di una vita del giornalista e showman Maurizio Costanzo, l’autrice e conduttrice Maria De Filippi è pronta a sorprendere il suo vasto pubblico con una notizia imprevista.

Dagli esordi negli anni ’90, l’entrata in scena nel sabato pomeriggio di Canale 5 dell’amato punto di riferimento tutto italiano, raggiunge presto il consenso del pubblico grazie alle sue perle d’intrattenimento. A cavallo tra il ’95 e il ’96, la De Filippi, riceve in doppia battuta il Telegatto e inaugura così una brillante carriera che perdurerà incontrastata fino al nostro presente.

Quest’oggi, mentre i format annuali della conduttrice milanese si apprestano a salutare i loro telespettatori in vista di una meritata pausa estiva e di una nuova elettrizzante stagione, a partire da metà settembre, la nata sotto il segno del Sagittario lascia trapelare un’informazione inattesa che riguarda strettamente lo svolgersi della sua vita minuto per minuto.

Maria De Filippi, le succede ogni minuto: la notizia che nessuno poteva immaginare

Le emozioni di facile associazione, delegate alla figura della protagonista di molti palinsesti Mediaset, è pressoché ufficialmente legata a un cospicuo guadagno annuale. Questo ha immediatamente attirato l’attenzione dei suoi spettatori più fedeli. Quanto dei più curiosi frequentatori della rete.

Secondo alcune altrettanto affidabili stime pare che la conduttrice, classe 1961, abbia una garanzia firmata col suo talento. E che l’avrebbe portata a raggiungere una soglia di oltre 10 milioni di euro annui.

Nonostante la guida del toccante appuntamento con “C’è posta Per Te“, nonché del più leggero e variegato format di “Uomini e Donne“, non abbiano ancora dichiarato ufficialmente l’esatto resoconto dei suoi guadagni, alcune stime sarebbero state poi confermate da terzi. Apparentemente non troppo lontani dalle sue abitudini televisive.

Pertanto quest’ultima recente indagine avrebbe difatti confermato un’idea generale sul suo apporto alle varie trasmissioni. Da sempre condotte, dall’inarrestabile De Fillippi, con entusiasmante energia.

Sembra dunque che tale impegno possa essere associabile a un profitto che oscillerebbe, per ogni ora da lei trascorsa sotto i riflettori, intorno ai 1.152 euro.

