Mina, 44 anni dall’oblio della divina cantante: qual è il suo aspetto oggi – FOTO

Mina, artista poliedrica dalla voce possente e straordinaria, ha segnato per sempre la storia dello spettacolo italiano. Assente dalle scene da oltre 40 anni, vive lontana dai riflettori. Come appare oggi

Il 23 agosto 1978 è una data molto triste per lo spettacolo italiano. Ha segnato, infatti, l’abbandono delle scene da parte di un’artista d’incommensurabile valore, poliedrica nei suoi talenti, spaziando dalla recitazione al conduzione televisiva ma primeggiando in assoluto per la sua voce possente, melodiosa e incondondibile. Stiamo parlando della divina Mina.

La Tigre di Cremona è praticamente sconosciuta ai Millennials, ossia gli attuali 40enni, e alle generazioni successive, che non hanno mai avuto l’occasione di vederla in attività. Tuttavia, la sua produzione musicale così vasta e determinante, caratterizza ancora la vita di tutti. Impossibile non citare pezzi come “Grande, grande, grande”, “Tintarella di Luna”, “Amor mio”, “Mi sei scoppiato dentro il cuore”, “Se telefonando”, ecc.

Mina, lontana dagli schermi ma non dal cuore. La diva è sempre presente

Nonostante siano passati quasi 44 anni dall’ultima apparizione pubblica di Mina (avvenuta in un celebre locale in Versilia, proprio lì dove era partita la sua carriera) e dopo aver spento 82 candeline lo scorso marzo, la cantante non è mai riuscita a essere totalmente estranea alla scena musicale italiana.

Il suo impatto sulla nostra cultura è talmente forte che, a prescindere dal suo oblio volontario, è ancora oggi l’artista più presente nelle classifiche nostrane, con un totale di ben 24 brani che si sono piazzati in vetta con un numero complessivo di 79 album rilasciati e 62 singoli complessivi entrati in chart.

Tra le sue più recenti produzioni troviamo “MinaCelentano – The Complete Recordings”, raccolta pubblicata il 26 novembre 2021, in cui è presente l’inedito “Niente è andato perso”. Sua è anche “Buttare l’amore”, canzone portante della serie “Le fate ignoranti” di Ferzan Özpetek.

Dopo il suo ritiro Mina ha deciso di trasferirsi definitivamente a Lugano, in Svizzera. Sporadicamente torna in Italia nella sua casa estiva a Forte dei Marmi dove si reca insieme al marito, il cardiochirurgo cremonese Eugenio Quaini, sposato nel 2006.

In alto è possibile scorgerla in uno dei rarissimi scatti rubati dai paparazzi.

