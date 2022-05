“Fine della corsa”, Serena Rossi e il messaggio sconvolgente via social: cosa c’è sotto – FOTO

Serena Rossi lancia un messaggio via social molto particolare che getta nel limbo dei dubbi i suoi fan più speciali: ecco cosa c’è dietro tutto!

Meglio conosciuta dai telespettatori come una delle attrici dalla smisurata bellezza mediterranea e dalla spontaneità più rilevante, Serena Rossi ha voluto mettere al corrente i suoi appassionati di un qualcosa accaduto di recente.

Una dichiarazione alquanto inaspettata che quasi nessuno si aspettava. Per noi e i telespettatori che si sono legati a lei, sin dai tempi di Diabolik è stato un vero e proprio ‘colpo’ al cuore.

Eppure quasi nessuno si sarebbe mai aspettato che una personalità vivace e intraprendente come lei sia giunta al termine di un percorso… Sarà questo il vero senso del messaggio scagliato come una ‘patata bollente’ sui social network e che per un attimo ha fatto preoccupare mezza italia?

Serena Rossi ‘lacera’ il cuore dei fan? Il significato delle sue parole è uno solo

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Serena Rossi (@serenarossiofficial)

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>> Maria De Filippi, le succede ogni minuto: la notizia che nessuno poteva immaginare

L’attrice, cantante e conduttrice televisiva tra le più nobili e apprezzate personalità dello spettacolo, Serena Rossi ha rotto il silenzio via Instagram e ha tenuto tutti i fan col fiato sospeso.

Certo è che quasi tutti siamo abituati a vederla nelle vesti di una persona abituata a sorridere alla vita e a pensare positivo, nonostante il mondo le cadesse addosso. E’ questa la ‘carta’ vincente di Serena, per superare gli ostacoli della vita e avere sempre una valida ragione per ripartire ed inseguire i sogni.

La foto condivisa sul profilo personale Instagram dell’artista napoletana vede la protagonista di “Mina Settembre” seduta su una sedia da spiaggia sui binari.

Vorrà mica mettere fine alla sua vita, venendo da lì a poco investita da un treno? Niente di tutto ciò per fortuna! Lo scatto condiviso con i passeggeri assiepati in massa sulla banchina dei binari allude al termine ultimo delle riprese della seconda stagione della fiction che l’ha resa un’attrice a tutti gli effetti.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>> Ilary Blasi, guanto di sfida gettato al celebre collega. Il risultato è del tutto imprevisto

“Mina Settembre 2” prenderà il via presumibilmente a partire dal prossimo autunno. In attesa di conoscere come proseguirà l’intreccio d’amore con i due ‘maschietti’ innamorati di lei, potrete gustarvi le registrazioni della prima stagione della soap opera che ha spopolato in tutta Italia.