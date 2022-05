Nunzia De Girolamo spaziale su Instagram: la conduttrice incanta il web con uno scatto in bianco e nero, facendo vedere la cosa più bella.

I telespettatori italiani, in seconda serata di sabato sera, sapevano già cosa fare: la Rai, infatti, ha dato largo spazio a Nunzia De Girolamo e al suo ‘Ciao Maschio’, format in cui in ogni puntata venivano intervistati contemporaneamente tre uomini. La conduttrice ha ben figurato sia nella prima che nella seconda stagione, inanellando grandissimi numeri dal punto di vista dello share televisivo (nonostante l’orario!).

La nativa di Benevento è apprezzatissima dagli spettatori: il suo talento è riconosciuto da tutti, mentre la sua bellezza è semplicemente abbacinante. La 46enne possiede ovviamente alcuni canali social in cui ha creato un filo diretto con la sua community. L’ex Ministro condivide spesso e volentieri post in cui fornisce aggiornamenti e dettagli in merito ai suoi lavori ma anche in merito alla sua vita privata. Immancabili poi scatti in cui la conduttrice mette in mostra un fisico da urlo e un fascino irresistibile. Anche oggi, la De Girolamo si è presentata con un’immagine in bianco e nero in cui ha messo in risalto la cosa più bella.

Nunzia De Girolamo esagerata: accavalla tutto e mostra la cosa più bella

Nunzia ha condiviso da poco una bellissima fotografia in bianco e nero: l’effetto vintage piace e non poco agli utenti del web. La conduttrice accavalla le gambe mentre è seduta comodamente su un divanetto. La scollatura è un qualcosa di pazzesco: il suo décolleté è in bella mostra.

“In bianco e nero, come un salto nel passato. Vi manca Ciao Maschio? A me mancate voi! Ma… a metà giugno ci sarà una piccola sorpresa. Buon sabato amici“: queste le sue parole riportate in didascalia. Sensazioni contrapposte per i followers, che sono estasiati dalla fotografia ma delusi dal fatto di dover aspettare tutto questo tempo per conoscere la sorpresa.