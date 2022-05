“Alle 12,30 si ferma il tempo…”, Carolina Stramare il bikini affilato copre poco: lato A esagerato. Così perdi la testa – VIDEO

Carolina Stramare si rende protagonista di un sogno ad occhi aperti per i fan. Alle 12,30 lo scatto che fa impazzire tutti: da perderci la testa!

L’ex Miss Italia, vincitrice dell’80esima edizione del concorso di bellezza nazionale ha fatto venire i brividi lungo la schiena a tutti i fan di Instagram.

La modella vigevanese, Carolina Stramare ha prodotto un’infinità di emozioni che hanno rischiato di far venire il ‘collasso’ immediato ai visitatori.

Grazie alla vetrina del concorso in mondovisione, la showgirl si è guadagnata la stima degli addetti. Quando si rende protagonista sotto i riflettori non ce n’è davvero per nessuna!

Non abbiamo notizie precise per quanto riguarda la sua sfera privata, anche perchè l’attenzione è quasi sempre concentrata sulla bellezza stratosferica di una delle personalità più divine del mondo dello spettacolo.

Insomma, Carolina ha dimostrato ancora una volta di essere all’altezza di raccogliere l’eredità di personaggi femminili come Martina Colombari o Cristina Chiabotto

Carolina Stramare sbaraglia la concorrenza delle ‘colleghe’: alle 12,30 è il delirio più totale!

