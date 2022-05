A Marina di Pietrasanta (Lucca) il cadavere di un uomo, non ancora identificato, è stato recuperato in mare questa mattina: disposto l’esame autoptico.

Questa mattina, il mare antistante la spiaggia di Marina di Pietrasanta (Lucca) ha restituito il cadavere di un uomo. A notarlo galleggiare in acqua, un passante durante una camminata con il suo cane. Immediata la chiamata alle forze dell’ordine.

Sul posto sono arrivati i soccorsi e la Polizia. Dopo il recupero del cadavere sono scattate le indagini delle forze dell’ordine che dovranno appurare le cause della morte dell’uomo, che non è ancora stato identificato.

Dramma stamane, domenica 22 maggio, a Marina di Pietrasanta, in provincia di Lucca, dove un uomo è stato trovato morto in mare.

A lanciare l’allarme, riportano i colleghi della redazione de Il Tirreno, un passante che mentre passeggiava con il cane ha visto il corpo senza vita galleggiare nelle acque antistanti la spiaggia davanti alla Bussola di Focette. Dopo la segnalazione, sul posto si è precipitato lo staff medico del 118, gli agenti della Polizia di Stato ed i colleghi della Scientifica di Forte dei Marmi.

I soccorritori hanno recuperato il corpo dell’uomo di cui è stato possibile solo constatarne il decesso. Ora rimangono da chiarire i contorni della vicenda. Non si conoscono ancora le generalità dell’uomo, sprovvisto dei documenti di identità, presumibilmente sulla cinquantina. Indosso non aveva vestiti, sulla spiaggia sarebbe stata recuperata solo una maglietta.

Ignote anche le cause della morte, che, secondo il medico legale, sarebbe sopraggiunta alcune ore prima del ritrovamento in mare, forse quattro o cinque. Da una prima ispezione sul cadavere, riferisce Il Tirreno, non sarebbero stati rinvenuti traumi o segni di violenza. Al momento, però, gli investigatori non escluderebbero nessuna ipotesi sul caso.

In tal senso l’autorità giudiziaria ha disposto sulla salma l’esame autoptico che verrà effettuato nelle prossime ore e potrebbe fornire ulteriori dettagli sul giallo.