“Sereni io e te con una serie di baci” Carlotta Mantovan, sprazzi di vita accanto a “lui” – FOTO

Carlotta Mantovan si è lasciata andare ad attimi di gioia. Grazie a lui ha vissuto momenti magici, i fan si commuovono.

Dolcezza infinita e gioia a no finire. Sul volto di Carlotta Mantovan si leggono le intense emozioni vissute grazie a un lui speciale. Momenti magici in cui la 39enne, ex modella, conduttrice e giornalista, è stata travolta da dolci baci.

Classe 1982, di Mestre, nel tempo il suo volto è diventato conosciuto nel mondo dello spettacolo grazie alla partecipazione a format di successo. Esordito come modella, nel 2001 si è classifica seconda a Miss Italia, edizione presentata da Fabrizio Frizzi destinato a diventare suo marito.

Accanto alla sua carriera televisiva, il suo rapporto con il presentatore ha catalizzato l’attenzione: i due sono diventati genitori di Stella nel 2003, per poi legarsi in matrimonio nel 2004.

Dopo soli quattro anni Frizzi ha perso la vita per un’emorragia celebrale: una tragica perdita che ha lasciato un vuoto incolmabile nel cuore della classe 1982.

Carlotta Mantovan, attimi di dolcezza grazie a lui: fan in tilt

