“Che bella sirena, prova costume superata”: Maria Pia Calzone deliziosa, “Donna Imma” con curve da sballo – FOTO

Maria Pia Calzone ha fatto sognare il popolo del web scoprendo le sue curve sublimi. Tra la mise e la posa i fan non sono dove guardare: subito è un boom di like.

Fascino a non finire. Il tempo per Maria Pia Calzone sembra essersi fermato, tanto la sua bellezza è incredibile. L’attrice, 54 anni, torna a stupire con il suo fisico statuario, scoprendo le curve ipnotiche sulla sua seguitissima pagina Instagram.

248 mila follower, il suo feed è un sogno a occhi aperti in cui racconta la sua quotidianità scandita tra set, eventi e momenti spensierati.

Conosciuta per le sue innumerevoli interpretazione, in particolare quella del personaggio di Imma nella serie di Gomorra, il suo talento ha conquistato il grande pubblico nel tempo, come il suo fascino.

Pertanto ogni suo contenuto condiviso sui suoi social fa il pieno di like: medesimo effetto è stato scaturito dall’ultimo post apparso sulla sua gallery Instagram.

Maria Pia Calzone irresistibile: le curve ipnotiche scatenato i fan

