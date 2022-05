Il filmato mattutino di Andrea Delogu è lo spettacolo di una “creatura meravigliosa”. “Pazzesca” senza veli né artifici: le attenzioni sono tutte su di lei.

Se nel corso del tanto atteso appuntamento con il “Salone Del Libro“, tenutosi poco meno di quarantott’ore fa nella città di Torino, la raggiante Andrea Delogu aveva già ricevuto un caloroso benvenuto con il massimo delle presenze all’evento, le irresistibili premesse di questo 23 maggio 2022 sono adesso pronte a renderla la vera protagonista.

L’incontro, organizzato dei minimi dettagli da Harper Collins, e capace di sfatare in pochi istanti il manifesto timore della conduttrice e scrittrice riminese di non “vedervi in tanti“, si è rivelato senza dubbi un meritato successo.

Dopo aver ringraziato Giorgia Soleri, in total pink alla presentazione di coppia per la sua “Signorina Nessuno” nel capoluogo piemontese, la speaker di Rai Radio Due con il suo “Contrappasso” ha ora pubblicato un video irresistibile continuando la vigente tradizione, inaugurata in primis dall’attivista e modella riminese, e caratterizzata da un magnetico “bagno di poesia e tostaggine“.

“40 buoni motivi per amarti” Andrea Delogu bellezza a 360° nel VIDEO è irresistibile

Andrea Delogu – Il VIDEO

In occasione del suo quarantesimo compleanno la conduttrice dall’ormai iconica rossa chioma beve il suo caffè indossando una dolcissima t-shirt animata, nonché desiderando privilegiare comodità e cura per la sua persona, in un appello di sensibilizzazione dedicato a se stessa quanto a tutte le donne del mondo.

“Caro corpo, come stai?” Esordisce la speaker nel video condiviso su Instagram nel corso di questa mattina per lei tanto speciale. “Sei cambiato in questi anni“, ammette Andrea in maniera del tutto confidenziale. “Eh… Lo so, lo so, ma continua così, continua a seguire le sensazioni che ti piacciono“.

Continuare ad amarsi è la meravigliosa premessa della speaker che raggiungerà in men che non si dica il cuore di ciascuno dei suoi spettatori in rete.

Prendersi cura delle proprie gambe, e del proprio corpo, della propria pelle, come parte integrante del proprio essere.

Insomma, per Andrea, questa è la dimostrazione di 40 anni di pura “bellezza a 360°”. Ma soprattutto, come ricorderanno, in molti dei suoi fan: “40 buoni motivi per amarti“.