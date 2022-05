Rischio Listeria grave, il Ministero della Salute blocca dal mercato noto formaggio amatissimo

Nelle scorse ore il Ministero ha ritirato in modo urgente un formaggio molto noto per via della presenza di “sospetta presenza di Listeria monocytogenes”.

La Listeria è un batterio presente nel suolo e nell’acqua e quindi può facilmente arrivare a contaminare diversi alimenti, tra cui principalmente latte, verdura, formaggi molli, pesce, carni poco cotte.

Comporta problemi al tratto gastro-intestinale come vomito, colite, dissenteria, spasmi, nausea, mal di testa e nei casi peggiori svenimenti e febbre alta che richiedono il ricovero urgente in ospedale.

Sono più a rischio in particolare neonati, donne incinte e le persone con patologie immuno-depressive. Sono queste quindi che devono stare maggiormente attente al nuovo blocco precauzionale imposto dal Ministero che ha tolto dagli scaffali di tutta Italia un formaggio amatissimo.

Vediamo di cosa si tratta nel dettaglio e scopriamo maggiori informazioni anche inerenti l’azienda che si occupa della sua produzione e immissione in commercio.

Formaggio contaminato da Listeria monocytogenes: marchio e lotto a rischio

Nello specifico, controllando la scheda pubblicata sul sito ufficiale del Governo, si tratta del formaggio con denominazione di vendita Latteria Valcontadino a marchio Ciresa Srl. Ciresa Srl è anche il nome del produttore e nome o ragione sociale dell’OSA.

Il lotto interessato dal ritiro è stato commercializzato in tutti i supermercati in forma intera da 7 kg sfusa (non confezionata), con incarto protettivo come previsto dal disciplinare di vendita.

Il lotto interessato dal richiamo preventivo per Listeria è il 4027 mentre la data di scadenza ultima è indicata al 18/06/22 e 01/07/22. Il formaggio è prodotto dall’azienda Ciresa nello stabilimento in via V. Emanuele II numero 62 a Introbio, nella provincia di Lecco in Lombardia.

Il consiglio anche stavolta è di non consumare il prodotto se già presente in casa e di riportarlo nel supermercato di acquisto più vicino per il cambio merce immediato del prodotto (anche senza scontrino fiscale come prevede la legge nazionale a riguardo).