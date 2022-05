Ilary Blasi, la confessione travolgente durante la diretta dell’Isola dei Famosi: il pubblico è rimasto letteralmente a corto di parole

Una puntata cruciale, quella de “L’Isola dei Famosi” in onda questa sera su Canale Cinque. I naufraghi dell’edizione 2022, giunti al tanto atteso giro di boa, saranno chiamati a decidere se proseguire l’avventura in Honduras, o se porre fine a quest’esperienza indubbiamente indimenticabile.

Le privazioni a cui i partecipanti sono sottoposti, a cui si aggiungono estenuanti prove fisiche, li starebbero mettendo seriamente a dura prova. Il pubblico, ormai da giorni, non attende altro che di conoscere il destino dei beniamini di questa edizione.

Proprio nel corso dell’appuntamento odierno, la conduttrice Ilary Blasi si è lasciata andare ad un’esternazione che il pubblico in studio non ha potuto far a meno di notare. Per la prima volta, la padrona di casa è parsa volersi confidare apertamente con l’intero pubblico di Mediaset.

Ilary Blasi, la confessione travolgente lascia sbalorditi: “lo rifarei altre mille volte”

La diretta odierna de “L’Isola dei Famosi” si è aperta fin da subito con una prova di resistenza. I naufraghi, divisi in due squadre, si sono affrontati in una vera e propria gara di apnea, che non ha mancato di metterli a dir poco in difficoltà.

La carenza di cibo, ormai, inizia a pesare enormemente ai concorrenti di questa edizione, che proprio stasera saranno chiamati a scegliere se proseguire o meno l’avventura in Honduras. La conduttrice, fin dal principio della diretta, ha avvertito i telespettatori in merito alle sorprese che li avrebbero attesi.

“I concorrenti dovranno scegliere se rimanere o no sull’isola” ha esordito la conduttrice, ottenendo tutti gli sguardi dei presenti su di sé. In vena di confidarsi con il suo affezionato pubblico, la moglie di Totti si è lasciata andare ad un’esternazione che non poteva certamente passare inosservata.

“Io sono affiancata come sempre da Vladimir Luxuria e Nicola Savino, che risceglierei altre mille volte!“: questa la travolgente confessione della presentatrice, che non ha mancato di scatenare le reazioni più disparate.

Il pubblico presente in studio, udita la frase, è esploso in un vero e proprio boato di approvazione. Gli opinionisti, lusingati dalle parole di Ilary, si sono letteralmente sprecati in termini di ringraziamenti.