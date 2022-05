Marica Pellegrinelli, di fronte alla sua bellezza eterea il responso dei fan è stato pressoché unanime: nessuna è sensuale come lei!

Tra William Djoko e Marica Pellegrinelli l’amore sembra andare a gonfie vele. La modella, dopo dieci anni di relazione con il cantante Eros Ramazzotti, ha finalmente ritrovato il sorriso accanto al noto deejay.

I due sono a tal punto inseparabili che, proprio nelle scorse settimane, la Pellegrinelli ha deciso di recarsi in Olanda per scoprire tutto sulla terra di origine del suo fidanzato. La felicità della modella, come si evince dagli scatti pubblicati attraverso i social, è davvero dilagante.

I followers che la seguono dai tempi del matrimonio con Eros non mancano di farle notare la sua incomparabile bellezza. Attraverso l’ultima compilation postata su Instagram, la Pellegrinelli ha fornito un assaggio del suo recente soggiorno a Capri. Le foto, come evidenziato dai fan, sono una più bella dell’altra.

“Come ha fatto Eros a lasciarti?”, Marica Pellegrinelli: fisico da paura e lato A che acceca – FOTO

