Uomini e Donne, Maria è un fiume in piena: questa volta il cavaliere rischia grosso

Uomini e Donne, Maria De Filippi non è riuscita a trattenersi durante la puntata: questa volta Riccardo Guarnieri rischia davvero grosso

Tutt’altro che limpido e lineare, il percorso di Riccardo Guarnieri a “Uomini e Donne” sta attraversando una fase a dir poco burrascosa. Il cavaliere, fin dal giorno del suo ritorno, ha tenuto un comportamento ambiguo nei confronti di molte dame del parterre.

In primo luogo, il tarantino ha tentato di ricucire il rapporto con la sua ex storica Ida Platano, dalla quale, nelle scorse settimane, aveva però deciso di allontanarsi. Ultimamente, Guarnieri starebbe invece cercando di riconquistare la fiducia della dama Gloria, da lui stesso snobbata in passato.

La mancata trasparenza di Riccardo gli sta facendo guadagnare parecchie critiche all’interno dello studio. Durante la puntata trasmessa quest’oggi, lunedì 23 maggio, persino Maria De Filippi non è riuscita a risparmiare al cavaliere il proprio veleno.

Stanca dei teatrini messi in atto dall’ex di Ida, la presentatrice è arrivata al punto di lanciare un vero e proprio “avvertimento” al cavaliere. Quest’ultimo, stando a quello che si legge tramite i canali social, starebbe davvero rischiando grosso.

Uomini e Donne, Maria è un fiume in piena: questa volta Riccardo Guarnieri rischia grosso

Riccardo Guarnieri, puntata dopo puntata, sta rischiando di perdere tutta la credibilità acquisita in anni e anni di “Uomini e Donne”. Il cavaliere, tornato nel programma alla ricerca dell’amore, ha creato delle dinamiche che non hanno fatto altro che affossare la sua persona.

Una delle ultime è proprio quella andata in onda quest’oggi, durante il consueto appuntamento pomeridiano. Guarnieri, che si è seduto al centro studio al fianco di Fabio, ha manifestato la volontà di ricucire il rapporto con Gloria. Rapporto che, fino a qualche settimana fa, era lui stesso a voler interrompere.

“Ci scambiamo spesso degli sguardi, per me significa qualcosa” ha spiegato il tarantino ai presenti, ma la romana non pareva essere dello stesso avviso. Gloria ha infatti ammesso che la chiacchierata avuta con Riccardo, a dispetto delle aspettative, non le avrebbe trasmesso alcuna emozione.

Di fronte all’insistenza del cavaliere, che sembrava non riuscire ad incassare il due di picche, Maria De Filippi si è sentita in dovere di intervenire. “Lei ti ha rifiutato dopo che tu hai chiuso per ben tre volte” gli ha ricordato la conduttrice, ma Riccardo ha continuato a ribadire la volontà di rimediare ai suoi errori.

“Gloria mi piace davvero” replicava il Guarnieri, ma la conduttrice non è parsa disposta ad ascoltare le sue spiegazioni. “Se tu la rifiuti e poi lei incontra Fabio ci sta, non sei più un ragazzino Riccardo!” – lo ha aspramente redarguito la padrona di casa – “potevi evitare di perderla prima“.

Di fronte alle osservazioni lapidarie della De Filippi, al cavaliere non è rimasto da far altro che accettare la sconfitta. Tuttavia, la piega che il suo percorso televisivo sta prendendo non sta affatto piacendo al pubblico a casa. Sono in molti, infatti, a credere che Guarnieri non abbia intenzioni serie nei confronti delle dame del parterre.

Proseguendo su questa strada, il tarantino rischia di mettere a repentaglio tutta la propria credibilità. I telespettatori, a quanto sembra, non sono più disposti a tollerare il suo atteggiamento ambiguo.