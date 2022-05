Una bambina di soli 4 anni è morta questa mattina a Modena cadendo dal balcone al settimo piano di un palazzo. Sul posto i soccorsi e la Polizia.

Dramma a Modena, dove una bambina di appena 4 anni ha perso la vita dopo essere caduta nel vuoto. La piccola sarebbe precipitata dal balcone di casa, un appartamento al settimo piano di un palazzo.

Ad assistere a quanto accaduto il titolare di un bar che ha immediatamente chiamato il numero unico per le emergenze. Purtroppo, all’arrivo dei soccorsi per la vittima non c’è stato più nulla da fare. Sul posto anche gli agenti della Polizia.

Modena, dramma in mattinata: bambina di 4 anni cade dal balcone e muore sul colpo

Aveva solo quattro anni la bimba morta questa mattina, lunedì 23 maggio, a Modena dopo essere precipitata dal balcone di un appartamento sito al settimo piano di una palazzina in via Giardini.

La bimba, stando alle primissime informazioni, come riportano alcune fonti locali e la redazione di Fanpage, si trovava in casa insieme alla madre e a due fratellini quando improvvisamente, per cause da chiarire, è caduta nel vuoto. Un volo di diversi metri che non le ha lasciato scampo.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Giovane trovato morto nella sua auto parcheggiata: il corpo notato da alcuni passanti

A lanciare l’allarme il titolare di un bar, che si trova nei pressi del condominio, il quale dopo aver assistito alla scena ha chiamato i soccorsi. Tempestivo l’intervento del personale medico del 118: i soccorritori non ha potuto far altro che appurare il decesso della bimba, sopraggiunto sul colpo dopo l’impatto al suolo. La piccola, riporta Fanpage, è stata trovata dall’equipe medica tra le braccia della madre, scesa giù per raggiungere la figlia dopo la caduta.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Drammatico incidente in moto sulla statale: perde la vita ragazza di 29 anni

Accorsi anche gli agenti della Polizia di Stato e gli uomini della Scientifica che hanno avviato le indagini e tutti gli accertamenti per far luce sul drammatico episodio. Da determinare le cause che hanno fatto cadere la vittima dal balcone.