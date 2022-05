Ieri pomeriggio a Molveno (Trento), una ragazza di soli 29 anni ha perso la vita in un drammatico incidente in moto sulla statale 421.

Una ragazza di soli 29 anni è morta ieri pomeriggio in un tragico incidente stradale verificatosi sulla statale 421 a Molveno (Trento). La giovane viaggiava a bordo di una moto, condotta dal fidanzato, che affrontando una curva è finita sull’asfalto.

La 29enne è stata sbalzata dalla due ruote ed è precipitata nel vuoto in una scarpata. I soccorsi del 118, giunti sul posto, l’hanno trasportata in ospedale, dove, però, deceduta poco dopo a causa delle gravi ferite riportate.

Una vera e propria tragedia quella verificatasi nel primo pomeriggio di ieri, domenica 22 maggio, a Molveno, piccolo comune in provincia di Trento. Una coppia di fidanzati è rimasta coinvolta in un incidente in moto, ad avere la peggio Barbara De Donatis, 29enne di Vestone (Brescia).

La ragazza, secondo quanto ricostruito, era in sella alla due ruote insieme al fidanzato. Mentre percorrevano la statale 421, riporta la redazione di Brescia Today, il ragazzo, all’altezza di una curva, ha perso il controllo del mezzo che è terminato sull’asfalto. I due sono stati sbalzati dalla sella e Barbara è finita oltre il guardrail precipitando in una scarpata tra i salti di roccia.

Allertati dal fidanzato, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco ed il personale sanitario del 118. Una volta raggiunto il punto in cui la 29enne era finita, i soccorritori l’hanno rianimata e trasportata presso l’ospedale Santa Chiara di Trento, dove purtroppo i medici hanno potuto solo constatarne il decesso. Ricoverato in ospedale anche il fidanzato che ha riportato solo lievi ferite, ma sotto shock per quanto accaduto.

A condurre i rilievi i carabinieri di Riva del Garda che ora dovranno risalire alla dinamica del sinistro. Dai primi accertamenti, scrive Brescia Today, pare che il conducente abbia perso il controllo della moto per via dell’asfalto bagnato a causa di un temporale abbattutosi in zona poco prima.

La notizia della morte di Barbara ha sconvolto tutta la comunità di Vestone. La vittima, insieme al compagno, stava organizzando il suo matrimonio, fissato il prossimo 3 luglio.