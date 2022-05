Primark, dopo la crisi cresce l’attesa: alla prova il negozio nel centro commerciale più bello

L’inaugurazione è prevista tra la fine di quest’anno e l’inizio del 2023 salvo variazioni nel planning consegnato dallo stesso Primark. Ecco dove.

Il colosso immobiliare francese Klepierre, che gestisce in Italia vari centri commerciali tra cui Porta di Roma, Mianofiori e il centro commerciale Campania di Marcianise, intervistato dalla rivista Fashion Network, ha spiegato che dopo due anni di pandemia ha visto crescere del +71% i ricavi netti da locazione rispetto al primo trimestre del 2021.

Un’ottima notizia per il settore, anche se non si deve dimenticare che l’inflazione persistente a livello globale e la guerra in atto potrebbero potenzialmente incidere sui consumi delle famiglie e ricreare una nuova fase di stallo sugli immobili, centri commerciali compresi.

Ci sono però buone aspettative per la prossima imminente apertura di un nuovo store Primark proprio in uno dei locali gestiti da Klepierre. Vediamo a quando è prevista l’apertura straordinaria.

Primark prossima apertura in Campania, il conto alla rovescia è cominciato

Il negozio di abbigliamento irlandese sta per sbarcare nel grandissimo centro commerciale Campania di Marcianise.

La notizia sta rimbalzando su tutti i principali quotidiani della regione vista la grande aspettativa della clientela di fronte a questa apertura attesa e voluta da molto tempo.

Sembra che il marchio Primark andrà ad occupare una buona fetta della zona in cui era localizzato l’ex ipermercato Carrefour, quindi un unico piano ma esteso su svariati metri quadrati che permetteranno una distribuzione uniforme del negozio suddiviso nei reparti donna, uomo e bambino.

L’inaugurazione è prevista tra la fine di quest’anno e l’inizio del 2023 salvo variazioni nel planning consegnato dallo stesso Primark e problematiche insorte in corso d’opera.

Si tratterebbe nel nono store dopo quelli di Arese, Milano, Rozzano, Campi Bisanzio, Roma, Concadelle, Verona e Misterbianco. Sono molti a fremere, Primark è uno dei marchi più acquistati online e questa apertura potrebbe soddisfare le esigenze anche di quella fetta di mercato non troppo avvezza ad usare il web per comprare abbigliamento.