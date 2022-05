I clienti Lidl si precipitano negli store di tutta Italia per il rinnovo di “assoluta qualità”. La catena mette a disposizione una novità imperdibile.

A seguire il grande ritorno dei “Fresh Heads”, con il loro Mini Orto per testare con semplicità e allegria il pollice verde ci ciascuno dei suoi clienti, Lidl aggiunge all’interno dei suoi store, sparsi lungo tutto il territorio della penisola, un’altra imperdibile novità. L’imperdibile offerta è disponibile da quest’oggi sui banconi.

La catena di supermercati Lidl è di origine tedesca e vanta da immemore tempo una grande risonanza sull’intero suolo europeo. Con otre 13mila store esistenti e un rapporto di eccezionale fiducia istituito sin dalla sua fondazione negli anni ’30, all’epoca prettamente dedicata al settore alimentare, e poi mantenuto a tutto tondo a partire dagli anni ’70, la catena ha appena dimostrato di andare ben al di là dei numerosi servizi messi finora a disposizione dei suoi clienti.

Lidl, la novità sui banconi è imperdibile: tutti negli store per “assoluta qualità”

La pagina ufficiale italiana dedicata ai supermercati del marchio ha rivelato soltanto in queste ore la natura della nuova offerta, tra convenienza e qualità, da adesso disponibile sui banconi di alimentari.

“La matematica non è un’opinione“, recita un ultimo post condiviso nella serata di ieri. “E la qualità neanche”. Ed è per tal ragione che Lidl è felice di informare i suoi clienti di come il marchio #DalSalumiere abbia deciso di offrire per questa settimana di fine maggio “ben 69 prodotti scrupolosamente controllati“.

La pagina Facebook Lild ha infatti appurato di come esperti del settore abbiano assaggiato e analizzato ogni singolo prodotto messo a disposizione dei suoi clienti. “Con la frequenza necessaria ad assicurare l’assoluta qualità“.

Dalla Pancetta Arrotolata al Tagliere Nostrano, la scelta a prezzi imbattibili risulta essere pressoché illimitata.

Il marchio, sostenuto con fierezza dai rivenditori Lild, garantisce i prodotti adatti a “un gustoso panino farcito” quanto a “un ricco antipasto all’italiana“. Perfetto, dunque, per ogni occasione.

